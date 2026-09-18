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Портативная акустика Defender Enjoy S1000 (65688) купить с доставкой в Москве
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Портативная акустика Defender Enjoy S1000 (65688)

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Портативная акустика Defender Enjoy S1000 (65688) - фото 1
Портативная акустика Defender Enjoy S1000 (65688) - фото 2
Портативная акустика Defender Enjoy S1000 (65688) - фото 3
Портативная акустика Defender Enjoy S1000 (65688) - фото 4
Портативная акустика Defender Enjoy S1000 (65688) - фото 5
Портативная акустика Defender Enjoy S1000 (65688) - фото 6
Портативная акустика Defender Enjoy S1000 (65688) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
черный
Звук
2.0
Мощность, Вт
20
Дисплей
нет
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
  • Портативная акустика Defender Enjoy S1000 (65688) - фото 1
  • Портативная акустика Defender Enjoy S1000 (65688) - фото 2
  • Портативная акустика Defender Enjoy S1000 (65688) - фото 3
  • Портативная акустика Defender Enjoy S1000 (65688) - фото 4
  • Портативная акустика Defender Enjoy S1000 (65688) - фото 5
  • Портативная акустика Defender Enjoy S1000 (65688) - фото 6
  • Портативная акустика Defender Enjoy S1000 (65688) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 259488
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Портативная акустика
Отношение сигнал/шум, дБ
85
Цвет
черный
Особенности
светодиодная подсветка
Звук
2.0
Мощность, Вт
20
Количество динамиков
2
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v4.2
Линейный AUX вход
Да
USB
да
Тип элементов питания
собственный
Емкость аккумулятора
2000
Время работы, ч
4
Габаритные размеры
20х8,8х11,6 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х10
Вес, г.
900

Описание товара Портативная акустика Defender Enjoy S1000 (65688)

Портативная акустика Defender - это стильное и мощное решение для качественного звучания в любом месте. Благодаря компактному весу в 0,59 кг и современному дизайну, эта колонка станет идеальным спутником в путешествиях и на вечеринках. С мощностью 20 Вт и двухканальной звуковой системой 2.0, акустика обеспечивает чистое и насыщенное звучание, а показатель отношения сигнал/шум в 85 дБ гарантирует минимальные искажения, что позволяет наслаждаться музыкой в полном объеме. Колонка оснащена встроенной аккумуляторной батареей емкостью 2000 мА·ч, что обеспечивает до 4 часов непрерывного воспроизведения. Два динамика, заключенные в корпус из металла и пластика, создают мощный и сбалансированный звук. Defender позволяет легко подключаться к устройствам через Bluetooth, обеспечивая удобство беспроводного воспроизведения музыки. Питание устройства возможно как от аккумулятора, так и через USB, что добавляет удобства при использовании и зарядке. Отсутствие дисплея делает управление простым и интуитивно понятным, минимизируя отвлекающие элементы. Уникальное сочетание надежных материалов и передовой технологии делает эту черную портативную колонку Defender отличным выбором для всех любителей качественного звука.

Отзывы о товаре Портативная акустика Defender Enjoy S1000 (65688)




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Портативная акустика
Отношение сигнал/шум, дБ
85
Цвет
черный
Особенности
светодиодная подсветка
Звук
2.0
Мощность, Вт
20
Количество динамиков
2
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Развернуть
Версия Bluetooth
v4.2
Линейный AUX вход
Да
USB
да
Тип элементов питания
собственный
Емкость аккумулятора
2000
Время работы, ч
4
Габаритные размеры
20х8,8х11,6 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика Defender - это стильное и мощное решение для качественного звучания в любом месте. Благодаря компактному весу в 0,59 кг и современному дизайну, эта колонка станет идеальным спутником в путешествиях и на вечеринках. С мощностью 20 Вт и двухканальной звуковой системой 2.0, акустика обеспечивает чистое и насыщенное звучание, а показатель отношения сигнал/шум в 85 дБ гарантирует минимальные искажения, что позволяет наслаждаться музыкой в полном объеме. Колонка оснащена встроенной аккумуляторной батареей емкостью 2000 мА·ч, что обеспечивает до 4 часов непрерывного воспроизведения. Два динамика, заключенные в корпус из металла и пластика, создают мощный и сбалансированный звук. Defender позволяет легко подключаться к устройствам через Bluetooth, обеспечивая удобство беспроводного воспроизведения музыки. Питание устройства возможно как от аккумулятора, так и через USB, что добавляет удобства при использовании и зарядке. Отсутствие дисплея делает управление простым и интуитивно понятным, минимизируя отвлекающие элементы. Уникальное сочетание надежных материалов и передовой технологии делает эту черную портативную колонку Defender отличным выбором для всех любителей качественного звука.
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Отзывы


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