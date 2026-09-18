Bluetooth-адаптер TP-Link UB400
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Характеристики
Описание товара Bluetooth-адаптер TP-Link UB400
Используя Bluetooth адаптер TP-Link UB400, вы сможете расширить функциональность мобильного или стационарного компьютера. Устройство обеспечит вам возможность подключения любой Bluetooth-совместимой техники. Примерами такого оборудования, в частности, являются акустические системы, гарнитуры, наушники, мыши, клавиатуры, смартфоны, планшеты, мобильные телефоны. Модель характеризуется стандартным для Bluetooth-интерфейса радиусом действия: величина этого показателя равна 10 м. Поддерживается стандарт Bluetooth 4.0. Bluetooth адаптер TP-Link UB400 очень надежен. Устройство отличается простотой подключения. Для коммутации с адаптером используется порт USB. Используемый интерфейс подключения – USB 2.0. Адаптер исключительно компактен: габаритные размеры устройства составляют 18.9x14.8x6.8 мм. Миниатюрность устройства упрощает его эксплуатацию (особенно – в случае, если адаптер используется совместно с ноутбуком). В комплектацию модели входит инструкция. Адаптер упакован в коробку, имеющую «окно» оригинального исполнения. Вы сможете ознакомиться с внешним видом адаптера без распаковки.
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