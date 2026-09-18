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Bluetooth-адаптер TP-Link UB400 купить с доставкой в Москве
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Bluetooth-адаптер TP-Link UB400

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Bluetooth-адаптер TP-Link UB400 - фото 1
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Bluetooth-адаптер TP-Link UB400 - фото 3
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Bluetooth-адаптер TP-Link UB400 - фото 5
Bluetooth-адаптер TP-Link UB400 - фото 6
Bluetooth-адаптер TP-Link UB400 - фото 7
Bluetooth-адаптер TP-Link UB400 - фото 8
Bluetooth-адаптер TP-Link UB400 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптер
Интерфейс подключения
USB
  • Bluetooth-адаптер TP-Link UB400 - фото 1
  • Bluetooth-адаптер TP-Link UB400 - фото 2
  • Bluetooth-адаптер TP-Link UB400 - фото 3
  • Bluetooth-адаптер TP-Link UB400 - фото 4
  • Bluetooth-адаптер TP-Link UB400 - фото 5
  • Bluetooth-адаптер TP-Link UB400 - фото 6
  • Bluetooth-адаптер TP-Link UB400 - фото 7
  • Bluetooth-адаптер TP-Link UB400 - фото 8
  • Bluetooth-адаптер TP-Link UB400 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 257380
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Адаптер
Дополнительно
радиус действия 10 м
Стандарт беспроводной связи
4 (802.11n)
Интерфейс подключения
USB
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х5х1
Вес, г.
60

Описание товара Bluetooth-адаптер TP-Link UB400

Используя Bluetooth адаптер TP-Link UB400, вы сможете расширить функциональность мобильного или стационарного компьютера. Устройство обеспечит вам возможность подключения любой Bluetooth-совместимой техники. Примерами такого оборудования, в частности, являются акустические системы, гарнитуры, наушники, мыши, клавиатуры, смартфоны, планшеты, мобильные телефоны. Модель характеризуется стандартным для Bluetooth-интерфейса радиусом действия: величина этого показателя равна 10 м. Поддерживается стандарт Bluetooth 4.0. Bluetooth адаптер TP-Link UB400 очень надежен. Устройство отличается простотой подключения. Для коммутации с адаптером используется порт USB. Используемый интерфейс подключения – USB 2.0. Адаптер исключительно компактен: габаритные размеры устройства составляют 18.9x14.8x6.8 мм. Миниатюрность устройства упрощает его эксплуатацию (особенно – в случае, если адаптер используется совместно с ноутбуком). В комплектацию модели входит инструкция. Адаптер упакован в коробку, имеющую «окно» оригинального исполнения. Вы сможете ознакомиться с внешним видом адаптера без распаковки.

Отзывы о товаре Bluetooth-адаптер TP-Link UB400




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Адаптер
Дополнительно
радиус действия 10 м
Стандарт беспроводной связи
4 (802.11n)
Интерфейс подключения
USB
Страна производитель
Китай
Описание
Используя Bluetooth адаптер TP-Link UB400, вы сможете расширить функциональность мобильного или стационарного компьютера. Устройство обеспечит вам возможность подключения любой Bluetooth-совместимой техники. Примерами такого оборудования, в частности, являются акустические системы, гарнитуры, наушники, мыши, клавиатуры, смартфоны, планшеты, мобильные телефоны. Модель характеризуется стандартным для Bluetooth-интерфейса радиусом действия: величина этого показателя равна 10 м. Поддерживается стандарт Bluetooth 4.0. Bluetooth адаптер TP-Link UB400 очень надежен. Устройство отличается простотой подключения. Для коммутации с адаптером используется порт USB. Используемый интерфейс подключения – USB 2.0. Адаптер исключительно компактен: габаритные размеры устройства составляют 18.9x14.8x6.8 мм. Миниатюрность устройства упрощает его эксплуатацию (особенно – в случае, если адаптер используется совместно с ноутбуком). В комплектацию модели входит инструкция. Адаптер упакован в коробку, имеющую «окно» оригинального исполнения. Вы сможете ознакомиться с внешним видом адаптера без распаковки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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