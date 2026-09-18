Наушники Panasonic RP-HS46E-W белый
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Характеристики
Описание товара Наушники Panasonic RP-HS46E-W белый
Наушники Panasonic - это сочетание простоты и качества, которое оценят любители классического аудио. Эти накладные наушники выполнены в стильном белом цвете, что добавляет им изысканности и делает их подходящими для любого стиля. Конструкция наушников без микрофона ориентирована на чистоту звучания, предоставляя вам возможность полностью погрузиться в мир музыки. Проводное подключение через разъём jack 3.5 mm обеспечивает стабильное соединение с вашим устройством, будь то смартфон, планшет или ноутбук. Длина кабеля составляет 1,1 метра, что гарантирует комфортное использование наушников как дома, так и в пути, не ограничивая вашу свободу движений. Бренд Panasonic известен своей надёжностью и долговечностью, что делает эти наушники отличным выбором для повседневного использования. Наслаждайтесь любимыми треками с наушниками Panasonic и получайте удовольствие от каждого звукового нюанса.
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