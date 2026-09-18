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Набор клавиатура+мышь Oklick 230M черный купить с доставкой в Москве
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Набор клавиатура+мышь Oklick 230M черный

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Набор клавиатура+мышь Oklick 230M черный - фото 1
Набор клавиатура+мышь Oklick 230M черный - фото 2
Набор клавиатура+мышь Oklick 230M черный - фото 3
Набор клавиатура+мышь Oklick 230M черный - фото 4
Набор клавиатура+мышь Oklick 230M черный - фото 5
Набор клавиатура+мышь Oklick 230M черный - фото 6
Набор клавиатура+мышь Oklick 230M черный - фото 7
Набор клавиатура+мышь Oklick 230M черный - фото 8
Набор клавиатура+мышь Oklick 230M черный - фото 9
Набор клавиатура+мышь Oklick 230M черный - фото 10
Набор клавиатура+мышь Oklick 230M черный - фото 11
Набор клавиатура+мышь Oklick 230M черный - фото 12
Набор клавиатура+мышь Oklick 230M черный - фото 13
Набор клавиатура+мышь Oklick 230M черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатуры
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ISO
Количество клавиш
104
Формат клавиатуры
полноразмерная
Тип подключения
беспроводное
  • Набор клавиатура+мышь Oklick 230M черный - фото 1
  • Набор клавиатура+мышь Oklick 230M черный - фото 2
  • Набор клавиатура+мышь Oklick 230M черный - фото 3
  • Набор клавиатура+мышь Oklick 230M черный - фото 4
  • Набор клавиатура+мышь Oklick 230M черный - фото 5
  • Набор клавиатура+мышь Oklick 230M черный - фото 6
  • Набор клавиатура+мышь Oklick 230M черный - фото 7
  • Набор клавиатура+мышь Oklick 230M черный - фото 8
  • Набор клавиатура+мышь Oklick 230M черный - фото 9
  • Набор клавиатура+мышь Oklick 230M черный - фото 10
  • Набор клавиатура+мышь Oklick 230M черный - фото 11
  • Набор клавиатура+мышь Oklick 230M черный - фото 12
  • Набор клавиатура+мышь Oklick 230M черный - фото 13
  • Набор клавиатура+мышь Oklick 230M черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255853
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатуры
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
документация, USB ресивер, батарейки АА x2
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ISO
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
2хААА
Источник питания мыши
1хАА
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1000
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х4
Вес, г.
640

Описание товара Набор клавиатура+мышь Oklick 230M черный

Клавиатура+мышь беспроводная Oklick 230M представлены в черном классическом дизайне. Симметричная мышь подходит для хвата любой рукой, имеет 3 стандартные кнопки и колесо прокрутки. Полноразмерная клавиатура с отдельно вынесенным цифровым блоком и мембранными клавишами работает тихо и мягко. Набор Oklick 230M подключается через USB-ресивер, экономя свободные слоты в компьютере и не ограничивая вас проводами. Клавиатуру и мышку можно подключить к ТВ, чтобы управлять возможностями SmartTV прямо с дивана. Устройства потребуют по одной батарейке (AA/AAA), емкости которых хватит надолго даже при ежедневной работе.

Отзывы о товаре Набор клавиатура+мышь Oklick 230M черный




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатуры
Набор клавиатура и мышь
Да
Тип клавиатуры
мембранная
Назначение
для ПК
Для геймеров
нет
Комплектация
документация, USB ресивер, батарейки АА x2
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ISO
Подсветка клавиш
нет
Количество клавиш
104
Развернуть
Бесшумное нажатие клавиш
Да
Формат клавиатуры
полноразмерная
Встроенный USB-хаб
нет
Источник питания клавиатуры
2хААА
Источник питания мыши
1хАА
Разрешение оптического сенсора мыши, dpi
1000
Тип подключения
беспроводное
Интерфейс подключения
радиоканал
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура+мышь беспроводная Oklick 230M представлены в черном классическом дизайне. Симметричная мышь подходит для хвата любой рукой, имеет 3 стандартные кнопки и колесо прокрутки. Полноразмерная клавиатура с отдельно вынесенным цифровым блоком и мембранными клавишами работает тихо и мягко. Набор Oklick 230M подключается через USB-ресивер, экономя свободные слоты в компьютере и не ограничивая вас проводами. Клавиатуру и мышку можно подключить к ТВ, чтобы управлять возможностями SmartTV прямо с дивана. Устройства потребуют по одной батарейке (AA/AAA), емкости которых хватит надолго даже при ежедневной работе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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