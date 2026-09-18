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Клавиатура A4Tech B930 черный купить с доставкой в Москве
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Клавиатура A4Tech B930 черный

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Клавиатура A4Tech B930 черный - фото 1
Клавиатура A4Tech B930 черный - фото 2
Клавиатура A4Tech B930 черный - фото 3
Клавиатура A4Tech B930 черный - фото 4
Клавиатура A4Tech B930 черный - фото 5
Клавиатура A4Tech B930 черный - фото 6
Клавиатура A4Tech B930 черный - фото 7
Клавиатура A4Tech B930 черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
87
Тип переключателей
тактильные
Модель переключателей
LK Libra Orange
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура A4Tech B930 черный - фото 1
  • Клавиатура A4Tech B930 черный - фото 2
  • Клавиатура A4Tech B930 черный - фото 3
  • Клавиатура A4Tech B930 черный - фото 4
  • Клавиатура A4Tech B930 черный - фото 5
  • Клавиатура A4Tech B930 черный - фото 6
  • Клавиатура A4Tech B930 черный - фото 7
  • Клавиатура A4Tech B930 черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
4 960 руб.  7 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255486
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Комплектация
Полную комплектацию товара уточняйте у производителя
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
87
Тип переключателей
тактильные
Модель переключателей
LK Libra Orange
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х15х3
Вес, г.
400

Описание товара Клавиатура A4Tech B930 черный

Достоинство модели заключается в наличии мощной подсветки, которая обеспечит ее комфортное использование в темное время суток. Дополнительным преимуществом станет наличие нескольких программируемых клавиш, на которые вы сможете задать определенные команды.

Отзывы о товаре Клавиатура A4Tech B930 черный




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Комплектация
Полную комплектацию товара уточняйте у производителя
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
87
Развернуть
Тип переключателей
тактильные
Модель переключателей
LK Libra Orange
Мультимедийные клавиши
Да
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Достоинство модели заключается в наличии мощной подсветки, которая обеспечит ее комфортное использование в темное время суток. Дополнительным преимуществом станет наличие нескольких программируемых клавиш, на которые вы сможете задать определенные команды.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиатура A4Tech B930 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4960 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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