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Наушники Oklick HS-L370G ECLIPSE черный купить с доставкой в Москве
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Наушники Oklick HS-L370G ECLIPSE черный

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Наушники Oklick HS-L370G ECLIPSE черный - фото 1
Наушники Oklick HS-L370G ECLIPSE черный - фото 2
Наушники Oklick HS-L370G ECLIPSE черный - фото 3
Наушники Oklick HS-L370G ECLIPSE черный - фото 4
Наушники Oklick HS-L370G ECLIPSE черный - фото 5
Наушники Oklick HS-L370G ECLIPSE черный - фото 6
Наушники Oklick HS-L370G ECLIPSE черный - фото 7
Наушники Oklick HS-L370G ECLIPSE черный - фото 8
Наушники Oklick HS-L370G ECLIPSE черный - фото 9
Наушники Oklick HS-L370G ECLIPSE черный - фото 10
Наушники Oklick HS-L370G ECLIPSE черный - фото 11
Наушники Oklick HS-L370G ECLIPSE черный - фото 12
Наушники Oklick HS-L370G ECLIPSE черный - фото 13
Наушники Oklick HS-L370G ECLIPSE черный - фото 14
Наушники Oklick HS-L370G ECLIPSE черный - фото 15
Наушники Oklick HS-L370G ECLIPSE черный - фото 16
Наушники Oklick HS-L370G ECLIPSE черный - фото 17
Наушники Oklick HS-L370G ECLIPSE черный - фото 18
Наушники Oklick HS-L370G ECLIPSE черный - фото 19
Наушники Oklick HS-L370G ECLIPSE черный - фото 20
Наушники Oklick HS-L370G ECLIPSE черный - фото 21
Наушники Oklick HS-L370G ECLIPSE черный - фото 22
Наушники Oklick HS-L370G ECLIPSE черный - фото 23
Наушники Oklick HS-L370G ECLIPSE черный - фото 24
Наушники Oklick HS-L370G ECLIPSE черный - фото 25
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Наушники Oklick HS-L370G ECLIPSE черный - фото 27
Наушники Oklick HS-L370G ECLIPSE черный - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники Oklick HS-L370G ECLIPSE черный - фото 1
  • Наушники Oklick HS-L370G ECLIPSE черный - фото 2
  • Наушники Oklick HS-L370G ECLIPSE черный - фото 3
  • Наушники Oklick HS-L370G ECLIPSE черный - фото 4
  • Наушники Oklick HS-L370G ECLIPSE черный - фото 5
  • Наушники Oklick HS-L370G ECLIPSE черный - фото 6
  • Наушники Oklick HS-L370G ECLIPSE черный - фото 7
  • Наушники Oklick HS-L370G ECLIPSE черный - фото 8
  • Наушники Oklick HS-L370G ECLIPSE черный - фото 9
  • Наушники Oklick HS-L370G ECLIPSE черный - фото 10
  • Наушники Oklick HS-L370G ECLIPSE черный - фото 11
  • Наушники Oklick HS-L370G ECLIPSE черный - фото 12
  • Наушники Oklick HS-L370G ECLIPSE черный - фото 13
  • Наушники Oklick HS-L370G ECLIPSE черный - фото 14
  • Наушники Oklick HS-L370G ECLIPSE черный - фото 15
  • Наушники Oklick HS-L370G ECLIPSE черный - фото 16
  • Наушники Oklick HS-L370G ECLIPSE черный - фото 17
  • Наушники Oklick HS-L370G ECLIPSE черный - фото 18
  • Наушники Oklick HS-L370G ECLIPSE черный - фото 19
  • Наушники Oklick HS-L370G ECLIPSE черный - фото 20
  • Наушники Oklick HS-L370G ECLIPSE черный - фото 21
  • Наушники Oklick HS-L370G ECLIPSE черный - фото 22
  • Наушники Oklick HS-L370G ECLIPSE черный - фото 23
  • Наушники Oklick HS-L370G ECLIPSE черный - фото 24
  • Наушники Oklick HS-L370G ECLIPSE черный - фото 25
  • Наушники Oklick HS-L370G ECLIPSE черный - фото 26
  • Наушники Oklick HS-L370G ECLIPSE черный - фото 27
  • Наушники Oklick HS-L370G ECLIPSE черный - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255335
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
документация
Цвет
черный
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.9
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
514

Описание товара Наушники Oklick HS-L370G ECLIPSE черный

Игровые наушники Oklick HS-L370G ECLIPSE Black закрытого типа обеспечивают оптимальную звукоизоляцию, что позволяет использовать устройство в общественном транспорте или шумных помещениях. Благодаря особенностям конструкции модель можно быстро фиксировать и при необходимости регулировать длину дужки. Оптимальный диаметр внутренней мембраны (40 мм), диапазон доступных частот, а также чувствительность, равная 105 дБ, обеспечивают высокое качество воспроизводимого звука.Модель Oklick HS-L370G ECLIPSE Black предназначена для видеоигр любого жанра. Благодаря универсальному штекеру форм-фактора mini-jack наушники можно подключать как к стационарному компьютеру или ноутбуку, так и к геймпаду при наличии соответствующего разъема. Устройство оснащено всенаправленным микрофоном, что позволяет взаимодействовать с другими игроками. В комплекте есть мягкие амбушюры, обеспечивающие комфортные условия эксплуатации.

Отзывы о товаре Наушники Oklick HS-L370G ECLIPSE черный




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
документация
Цвет
черный
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.9
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Развернуть
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Игровые наушники Oklick HS-L370G ECLIPSE Black закрытого типа обеспечивают оптимальную звукоизоляцию, что позволяет использовать устройство в общественном транспорте или шумных помещениях. Благодаря особенностям конструкции модель можно быстро фиксировать и при необходимости регулировать длину дужки. Оптимальный диаметр внутренней мембраны (40 мм), диапазон доступных частот, а также чувствительность, равная 105 дБ, обеспечивают высокое качество воспроизводимого звука.Модель Oklick HS-L370G ECLIPSE Black предназначена для видеоигр любого жанра. Благодаря универсальному штекеру форм-фактора mini-jack наушники можно подключать как к стационарному компьютеру или ноутбуку, так и к геймпаду при наличии соответствующего разъема. Устройство оснащено всенаправленным микрофоном, что позволяет взаимодействовать с другими игроками. В комплекте есть мягкие амбушюры, обеспечивающие комфортные условия эксплуатации.
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Отзывы


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