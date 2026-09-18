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Клавиатура Sven Standard 301 USB чёрная купить с доставкой в Москве
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Клавиатура Sven Standard 301 USB чёрная

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Клавиатура SVEN Standard 301 USB чёрная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%
440 руб.  840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 250447
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Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Для геймеров
нет
Размеры в упаковке, см
45х15х3
Вес, г.
550

Описание товара Клавиатура Sven Standard 301 USB чёрная

Практичный классический вариант для работы дома и в офисе. Есть клавиша быстрого доступа к калькулятору, что делает модель особенно привлекательной для работников финансовой сферы.

Отзывы о товаре Клавиатура Sven Standard 301 USB чёрная




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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Для геймеров
нет
Описание
Практичный классический вариант для работы дома и в офисе. Есть клавиша быстрого доступа к калькулятору, что делает модель особенно привлекательной для работников финансовой сферы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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