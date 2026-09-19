Числовой блок A4Tech Fstyler FK13 белый
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Характеристики
Описание товара Числовой блок A4Tech Fstyler FK13 белый
Клавиатура A4Tech предлагает функциональность и простоту использования, идеально подходящей для повседневной работы с ПК. Эта модель, обладая мембранной конструкцией, обеспечивает тихий и мягкий ход клавиш, что делает набор текста комфортным и не отвлекающим. Клавиатура соединяется с устройством через надежное проводное подключение с интерфейсом USB Type-A. С длиной кабеля 1.5 метра, вы можете удобно расположить клавиатуру на рабочем месте. Модель выполнена в элегантном белом цвете, что добавляет стиль и современность в любой интерьер. Несмотря на наличие всего 18 клавиш, каждый элемент этой клавиатуры тщательно продуман для оптимального использования. Легкость конструкции, весом всего 139 грамм, делает её портативной и легкой в транспортировке. Бренд A4Tech, известный своим вниманием к деталям и качеству исполнения, гарантирует долговечность и надёжность данной клавиатуры. Это отличный выбор для пользователей, которые ищут бюджетное, но качественное решение для взаимодействия с ПК.
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Теги товара: мембранные, белые, бесшумные, тонкие
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, с подсветкой, механические, ножничные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
Теги товара: мембранные, белые, бесшумные, тонкие
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