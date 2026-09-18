Top.Mail.Ru
Видеоштатив GreenBean VideoCraft 418 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Видеоштатив GreenBean VideoCraft 418

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Видеоштатив GreenBean VideoCraft 418 - фото 1
Видеоштатив GreenBean VideoCraft 418 - фото 2
Видеоштатив GreenBean VideoCraft 418 - фото 3
Видеоштатив GreenBean VideoCraft 418 - фото 4
Видеоштатив GreenBean VideoCraft 418 - фото 5
Видеоштатив GreenBean VideoCraft 418 - фото 6
Видеоштатив GreenBean VideoCraft 418 - фото 7
Видеоштатив GreenBean VideoCraft 418 - фото 8
Видеоштатив GreenBean VideoCraft 418 - фото 9
Видеоштатив GreenBean VideoCraft 418 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Трипод напольный
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
4
Минимальная рабочая высота, см
82
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
190
  • Видеоштатив GreenBean VideoCraft 418 - фото 1
  • Видеоштатив GreenBean VideoCraft 418 - фото 2
  • Видеоштатив GreenBean VideoCraft 418 - фото 3
  • Видеоштатив GreenBean VideoCraft 418 - фото 4
  • Видеоштатив GreenBean VideoCraft 418 - фото 5
  • Видеоштатив GreenBean VideoCraft 418 - фото 6
  • Видеоштатив GreenBean VideoCraft 418 - фото 7
  • Видеоштатив GreenBean VideoCraft 418 - фото 8
  • Видеоштатив GreenBean VideoCraft 418 - фото 9
  • Видеоштатив GreenBean VideoCraft 418 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 232344
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GreenBean
Тип товара
Трипод напольный
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
4
Минимальная рабочая высота, см
82
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
190
Длина в сложенном состоянии, см
86
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
90х19х18
Вес, кг.
4.2

Описание товара Видеоштатив GreenBean VideoCraft 418

Высокий, но легкий видеоштатив. Подходит для HDSLR- и видеокамер. 3-секционные сдвоенные телескопические алюминиевые ноги обеспечивают компактность и малый вес. Модернизированные зажимы надежно и быстро блокируют секции. Для усиления штатива используется верхняя растяжка, благодаря этому штатив можно использовать на неровных поверхностях (камнях, ступенях лестницы и т.д.). На концах штативных ног размещены резиновые опоры препятствующие скольжению. Для дополнительной устойчивости в ветреную погоду в одной из ног штатива находится подпружиненный трос с крюком для установки груза противовеса. Штатив VideoCraft 418 комплектуется прочной сумкой для транспортировки и хранения. В стенках сумки вшит вспененный материал для поглощения ударов, а для комфортной и удобной переноски предусмотрены ручка и плечевой ремень. Внутренний карман позволит разместить в нем дополнительные аксессуары. Основное отделение и карман закрываются молнией.



Теги товара: алюминиевые

Отзывы о товаре Видеоштатив GreenBean VideoCraft 418




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
GreenBean
Тип товара
Трипод напольный
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
4
Минимальная рабочая высота, см
82
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
190
Длина в сложенном состоянии, см
86
Страна производитель
Китай
Описание
Высокий, но легкий видеоштатив. Подходит для HDSLR- и видеокамер. 3-секционные сдвоенные телескопические алюминиевые ноги обеспечивают компактность и малый вес. Модернизированные зажимы надежно и быстро блокируют секции. Для усиления штатива используется верхняя растяжка, благодаря этому штатив можно использовать на неровных поверхностях (камнях, ступенях лестницы и т.д.). На концах штативных ног размещены резиновые опоры препятствующие скольжению. Для дополнительной устойчивости в ветреную погоду в одной из ног штатива находится подпружиненный трос с крюком для установки груза противовеса. Штатив VideoCraft 418 комплектуется прочной сумкой для транспортировки и хранения. В стенках сумки вшит вспененный материал для поглощения ударов, а для комфортной и удобной переноски предусмотрены ручка и плечевой ремень. Внутренний карман позволит разместить в нем дополнительные аксессуары. Основное отделение и карман закрываются молнией.


Теги товара: алюминиевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеоштатив GreenBean VideoCraft 418 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...