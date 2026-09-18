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Характеристики
Тип товара
Трипод напольный
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
4
Минимальная рабочая высота, см
82
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
190
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 232344
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Описание товара Видеоштатив GreenBean VideoCraft 418
Высокий, но легкий видеоштатив. Подходит для HDSLR- и видеокамер. 3-секционные сдвоенные телескопические алюминиевые ноги обеспечивают компактность и малый вес. Модернизированные зажимы надежно и быстро блокируют секции. Для усиления штатива используется верхняя растяжка, благодаря этому штатив можно использовать на неровных поверхностях (камнях, ступенях лестницы и т.д.). На концах штативных ног размещены резиновые опоры препятствующие скольжению. Для дополнительной устойчивости в ветреную погоду в одной из ног штатива находится подпружиненный трос с крюком для установки груза противовеса. Штатив VideoCraft 418 комплектуется прочной сумкой для транспортировки и хранения. В стенках сумки вшит вспененный материал для поглощения ударов, а для комфортной и удобной переноски предусмотрены ручка и плечевой ремень. Внутренний карман позволит разместить в нем дополнительные аксессуары. Основное отделение и карман закрываются молнией.
Высокий, но легкий видеоштатив. Подходит для HDSLR- и видеокамер. 3-секционные сдвоенные телескопические алюминиевые ноги обеспечивают компактность и малый вес. Модернизированные зажимы надежно и быстро блокируют секции. Для усиления штатива используется верхняя растяжка, благодаря этому штатив можно использовать на неровных поверхностях (камнях, ступенях лестницы и т.д.). На концах штативных ног размещены резиновые опоры препятствующие скольжению. Для дополнительной устойчивости в ветреную погоду в одной из ног штатива находится подпружиненный трос с крюком для установки груза противовеса. Штатив VideoCraft 418 комплектуется прочной сумкой для транспортировки и хранения. В стенках сумки вшит вспененный материал для поглощения ударов, а для комфортной и удобной переноски предусмотрены ручка и плечевой ремень. Внутренний карман позволит разместить в нем дополнительные аксессуары. Основное отделение и карман закрываются молнией.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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