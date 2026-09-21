Штатив Falcon Eyes X-Line 155 BHP
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Характеристики
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминиевый сплав
Количество секций в штанге
5
Максимальная нагрузка, кг
8
Минимальная рабочая высота, см
14
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
155
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700705
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминиевый сплав
Количество секций в штанге
5
Максимальная нагрузка, кг
8
Минимальная рабочая высота, см
14
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
155
Длина в сложенном состоянии, см
43
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х9х9
Вес, кг.
1.8
Описание товара Штатив Falcon Eyes X-Line 155 BHP
Falcon Eyes X-Line 155 BHP – профессиональный пятисекционный алюминиевый штатив с шаровой съемной головой. Максимальная высота составляет 155 см, рекомендуемая нагрузка – до 6 кг. Колонна с крюком для груза может устанавливаться в реверсивном положении. Вес штатива 1.8 кг. В комплекте сумка-чехол.
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Теги товара: алюминиевые
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминиевый сплав
Количество секций в штанге
5
Максимальная нагрузка, кг
8
Минимальная рабочая высота, см
14
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
155
Длина в сложенном состоянии, см
43
Страна производитель
Китай
Falcon Eyes X-Line 155 BHP – профессиональный пятисекционный алюминиевый штатив с шаровой съемной головой. Максимальная высота составляет 155 см, рекомендуемая нагрузка – до 6 кг. Колонна с крюком для груза может устанавливаться в реверсивном положении. Вес штатива 1.8 кг. В комплекте сумка-чехол.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Штативы, напольные
Теги товара: алюминиевые
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Штативы, напольные
Теги товара: алюминиевые
Штатив Falcon Eyes X-Line 155 BHP - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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