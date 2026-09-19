Штатив Joby GorillaPod 3K PRO Stand(Black), черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Трипод настольный
Головка в комплекте
нет
Уровень
нет
Сменная площадка
нет
Материал
алюминий, нержавеющая сталь, ABS-пластик, резина TPE
Максимальная нагрузка, кг
3
Минимальная рабочая высота, см
5
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
20
Длина в сложенном состоянии, см
23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 361920
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Трипод настольный
Головка в комплекте
нет
Уровень
нет
Сменная площадка
нет
Материал
алюминий, нержавеющая сталь, ABS-пластик, резина TPE
Максимальная нагрузка, кг
3
Минимальная рабочая высота, см
5
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
20
Длина в сложенном состоянии, см
23
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х8х8
Вес, кг.
1
Описание товара Штатив Joby GorillaPod 3K PRO Stand(Black), черный
Штатив Joby GorillaPod 3K PRO Stand с гибкими ножками из анодированного алюминия отличается высокой жесткостью и гарантирует устойчивую и надежную фиксацию для профессиональных камер весом до 3 кг. Благодаря высококачественной шарнирной конструкции, включающей 27 шаров (по 9 на каждой ноге), штатив можно установить на любой поверхности в любом месте. Штатив можно использовать как с головой BallHead 3K Pro, так и без нее, он позволяет вести съемку с разных углов и под разными ракурсами.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Трипод настольный
Головка в комплекте
нет
Уровень
нет
Сменная площадка
нет
Материал
алюминий, нержавеющая сталь, ABS-пластик, резина TPE
Максимальная нагрузка, кг
3
Минимальная рабочая высота, см
5
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
20
Длина в сложенном состоянии, см
23
Страна производитель
Китай
Штатив Joby GorillaPod 3K PRO Stand с гибкими ножками из анодированного алюминия отличается высокой жесткостью и гарантирует устойчивую и надежную фиксацию для профессиональных камер весом до 3 кг. Благодаря высококачественной шарнирной конструкции, включающей 27 шаров (по 9 на каждой ноге), штатив можно установить на любой поверхности в любом месте. Штатив можно использовать как с головой BallHead 3K Pro, так и без нее, он позволяет вести съемку с разных углов и под разными ракурсами.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Штативы, алюминиевые, напольные
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Штативы, алюминиевые, напольные
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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