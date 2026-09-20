Штатив Falcon Eyes Green Line 1718 BHS-15
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
15
Минимальная рабочая высота, см
47
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
171.8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 538454
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
15
Минимальная рабочая высота, см
47
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
171.8
Длина в сложенном состоянии, см
50
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х12х12
Вес, кг.
2.3
Описание товара Штатив Falcon Eyes Green Line 1718 BHS-15
Falcon Eyes Green Line 1718 BHS-15 – алюминиевый штатив для цифровых камер весом до 15 кг, вес штатива с шаровой головкой составляет 1.8 кг. Максимальная рабочая высота 1718 мм. Подойдет для тех, кому нужен универсальный устойчивый высокий штатив с большой грузоподъемностью. Благодаря механизму обратного складывания ног, штатив имеет компактные размеры и сможет поместиться даже в походную сумку, длина в сложенном виде составляет 485 мм.
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Теги товара: алюминиевые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
15
Минимальная рабочая высота, см
47
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
171.8
Длина в сложенном состоянии, см
50
Страна производитель
Китай
Falcon Eyes Green Line 1718 BHS-15 – алюминиевый штатив для цифровых камер весом до 15 кг, вес штатива с шаровой головкой составляет 1.8 кг. Максимальная рабочая высота 1718 мм. Подойдет для тех, кому нужен универсальный устойчивый высокий штатив с большой грузоподъемностью. Благодаря механизму обратного складывания ног, штатив имеет компактные размеры и сможет поместиться даже в походную сумку, длина в сложенном виде составляет 485 мм.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Штативы, напольные
Теги товара: алюминиевые
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Штативы, напольные
Теги товара: алюминиевые
Штатив Falcon Eyes Green Line 1718 BHS-15 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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