Top.Mail.Ru
Штатив Joby GripTight PRO TelePod с пультом, черный/серый (JB01534) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Штатив Joby GripTight PRO TelePod с пультом, черный/серый (JB01534)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Штатив Joby GripTight PRO TelePod с пультом, черный/серый (JB01534) - фото 1
Штатив Joby GripTight PRO TelePod с пультом, черный/серый (JB01534) - фото 2
Штатив Joby GripTight PRO TelePod с пультом, черный/серый (JB01534) - фото 3
Штатив Joby GripTight PRO TelePod с пультом, черный/серый (JB01534) - фото 4
Штатив Joby GripTight PRO TelePod с пультом, черный/серый (JB01534) - фото 5
Штатив Joby GripTight PRO TelePod с пультом, черный/серый (JB01534) - фото 6
Штатив Joby GripTight PRO TelePod с пультом, черный/серый (JB01534) - фото 7
Штатив Joby GripTight PRO TelePod с пультом, черный/серый (JB01534) - фото 8
Штатив Joby GripTight PRO TelePod с пультом, черный/серый (JB01534) - фото 9
Штатив Joby GripTight PRO TelePod с пультом, черный/серый (JB01534) - фото 10
Штатив Joby GripTight PRO TelePod с пультом, черный/серый (JB01534) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Трансформер трипод-монопод
Головка в комплекте
да
Уровень
нет
Сменная площадка
нет
Материал
нержавеющая сталь, ABS-пластик, резина TPE
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
1
Минимальная рабочая высота, см
34
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
79
  • Штатив Joby GripTight PRO TelePod с пультом, черный/серый (JB01534) - фото 1
  • Штатив Joby GripTight PRO TelePod с пультом, черный/серый (JB01534) - фото 2
  • Штатив Joby GripTight PRO TelePod с пультом, черный/серый (JB01534) - фото 3
  • Штатив Joby GripTight PRO TelePod с пультом, черный/серый (JB01534) - фото 4
  • Штатив Joby GripTight PRO TelePod с пультом, черный/серый (JB01534) - фото 5
  • Штатив Joby GripTight PRO TelePod с пультом, черный/серый (JB01534) - фото 6
  • Штатив Joby GripTight PRO TelePod с пультом, черный/серый (JB01534) - фото 7
  • Штатив Joby GripTight PRO TelePod с пультом, черный/серый (JB01534) - фото 8
  • Штатив Joby GripTight PRO TelePod с пультом, черный/серый (JB01534) - фото 9
  • Штатив Joby GripTight PRO TelePod с пультом, черный/серый (JB01534) - фото 10
  • Штатив Joby GripTight PRO TelePod с пультом, черный/серый (JB01534) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361907
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Joby
Тип товара
Трансформер трипод-монопод
Головка в комплекте
да
Уровень
нет
Сменная площадка
нет
Материал
нержавеющая сталь, ABS-пластик, резина TPE
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
1
Минимальная рабочая высота, см
34
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
79
Длина в сложенном состоянии, см
34
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х16х6
Вес, кг.
1

Описание товара Штатив Joby GripTight PRO TelePod с пультом, черный/серый (JB01534)

Joby GripTight PRO TelePod позволяет надежно закрепить смартфон как в чехле, так и без него, и выставить ракурс 4 различными способами. Смартфон можно установить как в пейзажной, так и в портретной ориентации для проведения прямых трансляций, видеоблоггинга, постинга в Instagram и Snapchat. При помощи резьбы 1/4 на штативе можно закрепить компактную или беззеркальную камеру, 360 VR-камеру, экшн-камеру или источник света весом до 1 кг. Телескопическая секция изготовлена из фибергласса и может раздвигаться в диапазоне 34-79 см. Ноги штатива с тремя рабочими положениями могут устанавливаться с максимальным размахом в 36 см (диаметр) для устойчивости на неровных поверхностях. Этот штатив-гибрид способен работать в 4 режимах: рукоятка, монопод, настольный штатив и высокий штатив.

Отзывы о товаре Штатив Joby GripTight PRO TelePod с пультом, черный/серый (JB01534)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Joby
Тип товара
Трансформер трипод-монопод
Головка в комплекте
да
Уровень
нет
Сменная площадка
нет
Материал
нержавеющая сталь, ABS-пластик, резина TPE
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
1
Минимальная рабочая высота, см
34
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
79
Длина в сложенном состоянии, см
34
Страна производитель
Китай
Описание
Joby GripTight PRO TelePod позволяет надежно закрепить смартфон как в чехле, так и без него, и выставить ракурс 4 различными способами. Смартфон можно установить как в пейзажной, так и в портретной ориентации для проведения прямых трансляций, видеоблоггинга, постинга в Instagram и Snapchat. При помощи резьбы 1/4 на штативе можно закрепить компактную или беззеркальную камеру, 360 VR-камеру, экшн-камеру или источник света весом до 1 кг. Телескопическая секция изготовлена из фибергласса и может раздвигаться в диапазоне 34-79 см. Ноги штатива с тремя рабочими положениями могут устанавливаться с максимальным размахом в 36 см (диаметр) для устойчивости на неровных поверхностях. Этот штатив-гибрид способен работать в 4 режимах: рукоятка, монопод, настольный штатив и высокий штатив.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Штатив Joby GripTight PRO TelePod с пультом, черный/серый (JB01534) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...