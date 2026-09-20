Видеоштатив GreenBean HDV Elite Combo 2
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Характеристики
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминиевый сплав
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
5
Минимальная рабочая высота, см
28.5
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
192.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 610 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 538343
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминиевый сплав
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
5
Минимальная рабочая высота, см
28.5
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
192.5
Длина в сложенном состоянии, см
60
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х15х15
Вес, кг.
3.4
Описание товара Видеоштатив GreenBean HDV Elite Combo 2
Видеоштатив GreenBean HDV Elite Combo 2 – профессиональный 4х-секционный штатив со съемной 2D-видеоголовкой, имеющей механизмы жидкостного демпфирования и предустановленного контрбаланса, закрепленной на легкую прочную треногу с реверсивной центральной колонной. Штатив позволяет вести съемку компактными DSLR и видеокамерами весом до 5 кг. Возможность ног штатива раскладываться в практически горизонтальное положени епозволяет снимать с нижней точки. Съемная нога с установленной на нее головкой может использоваться, как видеомонопод.
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Теги товара: алюминиевые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминиевый сплав
Количество секций в штанге
4
Максимальная нагрузка, кг
5
Минимальная рабочая высота, см
28.5
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
192.5
Длина в сложенном состоянии, см
60
Страна производитель
Китай
Видеоштатив GreenBean HDV Elite Combo 2 – профессиональный 4х-секционный штатив со съемной 2D-видеоголовкой, имеющей механизмы жидкостного демпфирования и предустановленного контрбаланса, закрепленной на легкую прочную треногу с реверсивной центральной колонной. Штатив позволяет вести съемку компактными DSLR и видеокамерами весом до 5 кг. Возможность ног штатива раскладываться в практически горизонтальное положени епозволяет снимать с нижней точки. Съемная нога с установленной на нее головкой может использоваться, как видеомонопод.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Штативы, напольные
Теги товара: алюминиевые
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Штативы, напольные
Теги товара: алюминиевые
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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