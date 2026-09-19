Штатив Falcon Eyes Hangman 160 BH2
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Характеристики
Описание товара Штатив Falcon Eyes Hangman 160 BH2
Профессиональный штатив Falcon Eyes Hangman 160 BH2 предназначен для стабилизации установленной фото- или видеокамеры с обвесом не более 8 кг. Особенностью штативов серии Falcon Eyes Hangman является то, что центральная колонна может быстро переставляться из вертикального положения в горизонтальное, т.е. быть повернутой на 90°, позволяя камере занимать различные ракурсы, в том числе сверху над объектом съемки. Такая позиция камеры подойдет для предметной съемки или макросъемки. Кроме того, реверсивная центральная колонна, перевернутая на 180°, даст возможность устойчиво снимать с самых нижних ракурсов. Штатив подходит для большинства популярных фотокамер Nikon, Canon, Sony, Panasonic, Olimpus и множества других производителей. Для этого в корпусе камеры должно быть резьбовое отверстие 1/4.
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Теги товара: алюминиевые
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Теги товара: алюминиевые
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