Штатив Manfrotto MKCONVR черный
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Характеристики
Тип товара
Штативы
Головка в комплекте
нет
Сменная площадка
нет
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
1
Минимальная рабочая высота, см
52.5
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
143
Длина в сложенном состоянии, см
59
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 384558
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Штативы
Головка в комплекте
нет
Сменная площадка
нет
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
1
Минимальная рабочая высота, см
52.5
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
143
Длина в сложенном состоянии, см
59
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
71х15х15
Вес, г.
500
Описание товара Штатив Manfrotto MKCONVR черный
Напольный трипод из алюминиевого сплава. Три секции штанги, головка не входит в комплект. Высота съемки от 52,5 до 143 см.
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Теги товара: алюминиевые
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Бренд
Тип товара
Штативы
Головка в комплекте
нет
Сменная площадка
нет
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
1
Минимальная рабочая высота, см
52.5
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
143
Длина в сложенном состоянии, см
59
Страна производитель
Китай
Напольный трипод из алюминиевого сплава. Три секции штанги, головка не входит в комплект. Высота съемки от 52,5 до 143 см.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Штативы, напольные
Теги товара: алюминиевые
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Штативы, напольные
Теги товара: алюминиевые
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