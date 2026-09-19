Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Трипод настольный
Головка в комплекте
да
Уровень
нет
Сменная площадка
нет
Материал
нержавеющая сталь, ABS-пластик, резина TPE
Максимальная нагрузка, кг
1
Длина в сложенном состоянии, см
30
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 361906
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Описание товара Штатив Joby GripTight PRO Video GP Stand, черный
Снимайте плавное видео на своем смартфоне с помощью штатива Joby GripTight PRO Video GP Stand. Этот комплект сочетает в себе гибкий штатив GorillaPod и надёжную голову с рукояткой, на которой находится крепление для смартфона. Для дополнительной гибкости головка может быть снята с треноги и прикреплена к другим штативам с помощью стандартного разъема 1/4-20. Гибкие ноги позволяет устанавливать GripTight PRO Video GP Stand как традиционный мини-штатив или обматывать его вокруг труб, ветвей и т.д. Крепление для смартфона допускает устройства шириной от 56 до 91 мм. Максимальная грузоподъемность 1 кг. Размеры: 5x8x30 см. Вес 282 г.
Снимайте плавное видео на своем смартфоне с помощью штатива Joby GripTight PRO Video GP Stand. Этот комплект сочетает в себе гибкий штатив GorillaPod и надёжную голову с рукояткой, на которой находится крепление для смартфона. Для дополнительной гибкости головка может быть снята с треноги и прикреплена к другим штативам с помощью стандартного разъема 1/4-20. Гибкие ноги позволяет устанавливать GripTight PRO Video GP Stand как традиционный мини-штатив или обматывать его вокруг труб, ветвей и т.д. Крепление для смартфона допускает устройства шириной от 56 до 91 мм. Максимальная грузоподъемность 1 кг. Размеры: 5x8x30 см. Вес 282 г.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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