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Штатив Joby GripTight PRO Video GP Stand, черный купить с доставкой в Москве
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Штатив Joby GripTight PRO Video GP Stand, черный

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Штатив Joby GripTight PRO Video GP Stand, черный - фото 1
Штатив Joby GripTight PRO Video GP Stand, черный - фото 2
Штатив Joby GripTight PRO Video GP Stand, черный - фото 3
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Штатив Joby GripTight PRO Video GP Stand, черный - фото 5
Штатив Joby GripTight PRO Video GP Stand, черный - фото 6
Штатив Joby GripTight PRO Video GP Stand, черный - фото 7
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Штатив Joby GripTight PRO Video GP Stand, черный - фото 10
Штатив Joby GripTight PRO Video GP Stand, черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Трипод настольный
Головка в комплекте
да
Уровень
нет
Сменная площадка
нет
Материал
нержавеющая сталь, ABS-пластик, резина TPE
Максимальная нагрузка, кг
1
Длина в сложенном состоянии, см
30
  • Штатив Joby GripTight PRO Video GP Stand, черный - фото 1
  • Штатив Joby GripTight PRO Video GP Stand, черный - фото 2
  • Штатив Joby GripTight PRO Video GP Stand, черный - фото 3
  • Штатив Joby GripTight PRO Video GP Stand, черный - фото 4
  • Штатив Joby GripTight PRO Video GP Stand, черный - фото 5
  • Штатив Joby GripTight PRO Video GP Stand, черный - фото 6
  • Штатив Joby GripTight PRO Video GP Stand, черный - фото 7
  • Штатив Joby GripTight PRO Video GP Stand, черный - фото 8
  • Штатив Joby GripTight PRO Video GP Stand, черный - фото 9
  • Штатив Joby GripTight PRO Video GP Stand, черный - фото 10
  • Штатив Joby GripTight PRO Video GP Stand, черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361906
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Характеристики

Бренд
Joby
Тип товара
Трипод настольный
Головка в комплекте
да
Уровень
нет
Сменная площадка
нет
Материал
нержавеющая сталь, ABS-пластик, резина TPE
Максимальная нагрузка, кг
1
Длина в сложенном состоянии, см
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х15х6
Вес, кг.
1

Описание товара Штатив Joby GripTight PRO Video GP Stand, черный

Снимайте плавное видео на своем смартфоне с помощью штатива Joby GripTight PRO Video GP Stand. Этот комплект сочетает в себе гибкий штатив GorillaPod и надёжную голову с рукояткой, на которой находится крепление для смартфона. Для дополнительной гибкости головка может быть снята с треноги и прикреплена к другим штативам с помощью стандартного разъема 1/4-20. Гибкие ноги позволяет устанавливать GripTight PRO Video GP Stand как традиционный мини-штатив или обматывать его вокруг труб, ветвей и т.д. Крепление для смартфона допускает устройства шириной от 56 до 91 мм. Максимальная грузоподъемность 1 кг. Размеры: 5x8x30 см. Вес 282 г.

Отзывы о товаре Штатив Joby GripTight PRO Video GP Stand, черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Joby
Тип товара
Трипод настольный
Головка в комплекте
да
Уровень
нет
Сменная площадка
нет
Материал
нержавеющая сталь, ABS-пластик, резина TPE
Максимальная нагрузка, кг
1
Длина в сложенном состоянии, см
30
Страна производитель
Китай
Описание
Снимайте плавное видео на своем смартфоне с помощью штатива Joby GripTight PRO Video GP Stand. Этот комплект сочетает в себе гибкий штатив GorillaPod и надёжную голову с рукояткой, на которой находится крепление для смартфона. Для дополнительной гибкости головка может быть снята с треноги и прикреплена к другим штативам с помощью стандартного разъема 1/4-20. Гибкие ноги позволяет устанавливать GripTight PRO Video GP Stand как традиционный мини-штатив или обматывать его вокруг труб, ветвей и т.д. Крепление для смартфона допускает устройства шириной от 56 до 91 мм. Максимальная грузоподъемность 1 кг. Размеры: 5x8x30 см. Вес 282 г.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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