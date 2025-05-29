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Карта памяти Adata micro SDXC 128Gb Premier UHS-I U1 V10 A1 + ADP (85/25 Mb/s) купить с доставкой в Москве
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Карта памяти Adata micro SDXC 128Gb Premier UHS-I U1 V10 A1 + ADP (85/25 Mb/s)

6 Отзывы
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Карта памяти Adata micro SDXC 128Gb Premier UHS-I U1 V10 A1 + ADP (85/25 Mb/s) - фото 1
Карта памяти Adata micro SDXC 128Gb Premier UHS-I U1 V10 A1 + ADP (85/25 Mb/s) - фото 2
Карта памяти Adata micro SDXC 128Gb Premier UHS-I U1 V10 A1 + ADP (85/25 Mb/s) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
128 Гб
Скорость чтения
100
Скорость записи
25
  • Карта памяти Adata micro SDXC 128Gb Premier UHS-I U1 V10 A1 + ADP (85/25 Mb/s) - фото 1
  • Карта памяти Adata micro SDXC 128Gb Premier UHS-I U1 V10 A1 + ADP (85/25 Mb/s) - фото 2
  • Карта памяти Adata micro SDXC 128Gb Premier UHS-I U1 V10 A1 + ADP (85/25 Mb/s) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 980 руб. 
Начислим 38 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 230240
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Карта памяти Adata micro SDXC 128Gb Premier UHS-I U1 V10 A1 + ADP (85/25 Mb/s)
1 980 руб.
  • Гарантия производителя: 10 лет
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
128 Гб
Скорость чтения
100
Скорость записи
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
14

Описание товара Карта памяти Adata micro SDXC 128Gb Premier UHS-I U1 V10 A1 + ADP (85/25 Mb/s)

Карты памяти Premier microSDXC/SDHC UHS-I класса 10 обеспечивают скорость чтения до 100 МБ в секунду для быстрой передачи файлов. Карты памяти Premier microSDXC/SDHC UHS-I относятся к классу 10 по характеристикам быстродействия и обеспечивают бесперебойную высококачественную запись видеозаписей с разрешением Full HD на смартфонах и планшетных ПК. Они также соответствуют стандарту А1 для ускоренного и бесперебойного выполнения приложений. Благодаря соответствию стандарту V10 (Video Speed Class), они способны записывать видео со скоростью до 10 МБ в секунду. Доступные в версиях от 16 до 256 ГБ и имеющие надежную многоточечную защиту, карты памяти Premier microSDXC/SDHC UHS-I дают возможность любителям мобильных устройств с легкостью записывать и публиковать потрясающие события!

Отзывы о товаре Карта памяти Adata micro SDXC 128Gb Premier UHS-I U1 V10 A1 + ADP (85/25 Mb/s)

Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Беру второй, пока впечатления хорошие!
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
В целом карта хорошая, рекомендую! Тесты проходит. Однако ни о каких 100 мб/сек речи не идёт. Минус звезда за ложь.
Источник: Яндекс Маркет
11.11.2023
Светлана М.

Достоинства:


Комментарий:
Вставили в телефон, отформатировали, а после этого телефон видит её как часть собственной памяти.
Источник: Яндекс Маркет
02.11.2023
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Карта вроде неплохая, написал made in Korea, тестировал на ноуте thinkpad t440s i7 1 гиговый файл на неё с диска ssd записал за 25 сёк, с неё обратно 5 сёк делайте выводы, удачи,до этого брал флешки этой фирмы вроде работает, всегда раньше брал samsung, сейчас много поделок.
Источник: Яндекс Маркет
13.10.2023
Петр Л.

Достоинства:


Комментарий:
Работает,покупал для видеорегистратора Teyes
Источник: Яндекс Маркет
09.10.2023
Константин В.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично, объём соответствует заявленому. Покупал для камеры видеонаблюдения, всё записывается отлично.



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
microSDXC
Объем
128 Гб
Скорость чтения
100
Скорость записи
25
Страна производитель
Китай
Описание
Карты памяти Premier microSDXC/SDHC UHS-I класса 10 обеспечивают скорость чтения до 100 МБ в секунду для быстрой передачи файлов. Карты памяти Premier microSDXC/SDHC UHS-I относятся к классу 10 по характеристикам быстродействия и обеспечивают бесперебойную высококачественную запись видеозаписей с разрешением Full HD на смартфонах и планшетных ПК. Они также соответствуют стандарту А1 для ускоренного и бесперебойного выполнения приложений. Благодаря соответствию стандарту V10 (Video Speed Class), они способны записывать видео со скоростью до 10 МБ в секунду. Доступные в версиях от 16 до 256 ГБ и имеющие надежную многоточечную защиту, карты памяти Premier microSDXC/SDHC UHS-I дают возможность любителям мобильных устройств с легкостью записывать и публиковать потрясающие события!
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Беру второй, пока впечатления хорошие!
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
В целом карта хорошая, рекомендую! Тесты проходит. Однако ни о каких 100 мб/сек речи не идёт. Минус звезда за ложь.
Источник: Яндекс Маркет
11.11.2023
Светлана М.

Достоинства:


Комментарий:
Вставили в телефон, отформатировали, а после этого телефон видит её как часть собственной памяти.
Источник: Яндекс Маркет
02.11.2023
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Карта вроде неплохая, написал made in Korea, тестировал на ноуте thinkpad t440s i7 1 гиговый файл на неё с диска ssd записал за 25 сёк, с неё обратно 5 сёк делайте выводы, удачи,до этого брал флешки этой фирмы вроде работает, всегда раньше брал samsung, сейчас много поделок.
Источник: Яндекс Маркет
13.10.2023
Петр Л.

Достоинства:


Комментарий:
Работает,покупал для видеорегистратора Teyes
Источник: Яндекс Маркет
09.10.2023
Константин В.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично, объём соответствует заявленому. Покупал для камеры видеонаблюдения, всё записывается отлично.


Карта памяти Adata micro SDXC 128Gb Premier UHS-I U1 V10 A1 + ADP (85/25 Mb/s) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1980 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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