Карта памяти Adata micro SDXC 128Gb Premier UHS-I U1 V10 A1 + ADP (85/25 Mb/s)
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Характеристики
Описание товара Карта памяти Adata micro SDXC 128Gb Premier UHS-I U1 V10 A1 + ADP (85/25 Mb/s)
Карты памяти Premier microSDXC/SDHC UHS-I класса 10 обеспечивают скорость чтения до 100 МБ в секунду для быстрой передачи файлов. Карты памяти Premier microSDXC/SDHC UHS-I относятся к классу 10 по характеристикам быстродействия и обеспечивают бесперебойную высококачественную запись видеозаписей с разрешением Full HD на смартфонах и планшетных ПК. Они также соответствуют стандарту А1 для ускоренного и бесперебойного выполнения приложений. Благодаря соответствию стандарту V10 (Video Speed Class), они способны записывать видео со скоростью до 10 МБ в секунду. Доступные в версиях от 16 до 256 ГБ и имеющие надежную многоточечную защиту, карты памяти Premier microSDXC/SDHC UHS-I дают возможность любителям мобильных устройств с легкостью записывать и публиковать потрясающие события!
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Теги товара: 128 Гб, microSD, для смартфона, для фотоаппарата
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Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10
Теги товара: 128 Гб, microSD, для смартфона, для фотоаппарата
Достоинства:
Комментарий:
Беру второй, пока впечатления хорошие!
Достоинства:
Комментарий:
В целом карта хорошая, рекомендую! Тесты проходит. Однако ни о каких 100 мб/сек речи не идёт. Минус звезда за ложь.
Достоинства:
Комментарий:
Вставили в телефон, отформатировали, а после этого телефон видит её как часть собственной памяти.
Достоинства:
Комментарий:
Карта вроде неплохая, написал made in Korea, тестировал на ноуте thinkpad t440s i7 1 гиговый файл на неё с диска ssd записал за 25 сёк, с неё обратно 5 сёк делайте выводы, удачи,до этого брал флешки этой фирмы вроде работает, всегда раньше брал samsung, сейчас много поделок.
Достоинства:
Комментарий:
Работает,покупал для видеорегистратора Teyes
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично, объём соответствует заявленому. Покупал для камеры видеонаблюдения, всё записывается отлично.
Отзывы о товаре Карта памяти Adata micro SDXC 128Gb Premier UHS-I U1 V10 A1 + ADP (85/25 Mb/s)
Достоинства:
Комментарий:
Беру второй, пока впечатления хорошие!
Достоинства:
Комментарий:
В целом карта хорошая, рекомендую! Тесты проходит. Однако ни о каких 100 мб/сек речи не идёт. Минус звезда за ложь.
Достоинства:
Комментарий:
Вставили в телефон, отформатировали, а после этого телефон видит её как часть собственной памяти.
Достоинства:
Комментарий:
Карта вроде неплохая, написал made in Korea, тестировал на ноуте thinkpad t440s i7 1 гиговый файл на неё с диска ssd записал за 25 сёк, с неё обратно 5 сёк делайте выводы, удачи,до этого брал флешки этой фирмы вроде работает, всегда раньше брал samsung, сейчас много поделок.
Достоинства:
Комментарий:
Работает,покупал для видеорегистратора Teyes
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично, объём соответствует заявленому. Покупал для камеры видеонаблюдения, всё записывается отлично.