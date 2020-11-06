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Фен Starwind SHT6101 2000Вт серый

Артикул: 221857
Фен Starwind SHT6101 2000Вт серый
1 340 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 221857
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендStarwind
Тип товараФены
В комплектеконцентратор
Вес, кг1,16
Длина сетевого шнура1,8 м.
Дополнительная информацияпетля для подвешивания, съемный фильтр
Защита от перегревада
Количество режимов интенсивности воздушного потока3
Количество режимов нагрева2
Мощность2000
Функцииподача холодного воздуха
Фен Starwind SHT6101 – это прибор, позволяющий быстро высушить волосы любой длины. Он предусматривает поддержку мощности 2000 Вт и независимую регулировку температуры и скорости потока воздуха, что позволяет настроить прибор для работы с определенным типом волос. Функция подачи холодного воздуха позволяет надежно зафиксировать готовую укладку. Подключение устройства осуществляется при помощи шнура, длина которого равна 1.8 м. Петелька у основания сетевого шнура позволяет подвесить фен в удобном для использования месте. Защита от перегрева продлевает срок службы устройства. Насадка-концентратор создает направленную струю горячего воздуха, упрощая процесс укладки.


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Самовывоз невозможен
Фен Starwind SHT6101 2000Вт серый - купить по цене 1340 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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