Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Фены
Мощность
2000
Количество режимов интенсивности воздушного потока
3
Количество режимов нагрева
2
Защита от перегрева
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 221857
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Количество режимов интенсивности воздушного потока
3
Количество режимов нагрева
2
Защита от перегрева
да
Функции
подача холодного воздуха
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х17х10
Вес, г.
700
Описание товара Фен Starwind SHT6101 2000Вт серый
Фен Starwind SHT6101 – это прибор, позволяющий быстро высушить волосы любой длины. Он предусматривает поддержку мощности 2000 Вт и независимую регулировку температуры и скорости потока воздуха, что позволяет настроить прибор для работы с определенным типом волос. Функция подачи холодного воздуха позволяет надежно зафиксировать готовую укладку. Подключение устройства осуществляется при помощи шнура, длина которого равна 1.8 м. Петелька у основания сетевого шнура позволяет подвесить фен в удобном для использования месте. Защита от перегрева продлевает срок службы устройства. Насадка-концентратор создает направленную струю горячего воздуха, упрощая процесс укладки.
Количество режимов интенсивности воздушного потока
3
Количество режимов нагрева
2
Защита от перегрева
да
Функции
подача холодного воздуха
Страна производитель
Китай
Описание
Фен Starwind SHT6101 – это прибор, позволяющий быстро высушить волосы любой длины. Он предусматривает поддержку мощности 2000 Вт и независимую регулировку температуры и скорости потока воздуха, что позволяет настроить прибор для работы с определенным типом волос. Функция подачи холодного воздуха позволяет надежно зафиксировать готовую укладку. Подключение устройства осуществляется при помощи шнура, длина которого равна 1.8 м. Петелька у основания сетевого шнура позволяет подвесить фен в удобном для использования месте. Защита от перегрева продлевает срок службы устройства. Насадка-концентратор создает направленную струю горячего воздуха, упрощая процесс укладки.
Фен Starwind SHT6101 2000Вт серый - по цене 1640 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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