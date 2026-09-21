Фен Roidmi Hair dryer Miro (Dark)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Фен Roidmi Hair dryer Miro (Dark)
Фен Roidmi Hair dryer Miro выполнен в компактном корпусе. Небольшой вес и длинная рукоять позволяет прибору удобно ложиться в руку и позволяет без усталости высушить волосы. Для укладки модель использует насадку-концентратор. Благодаря узкому соплу она делает воздушный поток более направленным и мощным. Это позволяет быстрее высушить пряди волос, расправить их, создавая ровную прическу. При помощи этой насадки удобно делать прикорневой объем. Насадку с вращением на 360° можно устанавливать в любом положении. Roidmi Hair dryer Miro обладает мощностью 1300 Вт, создавая сильный поток воздуха для быстрой сушки. На основании рукояти выполнен съемный кожух, который задерживает волосы и пыль, не допуская их попадания в моторный блок. Он оснащен двухслойным магнитным фильтром, вынимается и очищается от мусора. Кнопки для управления температурным режимом и воздушным потоком расположены на внешней стороне рукоятки.
Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, профессиональные, с регулировкой температуры, с насадками для укладки волос
Теги товара: с ионизацией, с холодным воздухом, которые не сушат волосы
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Смотрите также: Фены, Щипцы для завивки волос, профессиональные, с регулировкой температуры, с насадками для укладки волос
Теги товара: с ионизацией, с холодным воздухом, которые не сушат волосы
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