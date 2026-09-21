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Фен Hyundai H-HD0767 2000Вт черный купить с доставкой в Москве
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Фен Hyundai H-HD0767 2000Вт черный

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Фен Hyundai H-HD0767 2000Вт черный - фото 1
Фен Hyundai H-HD0767 2000Вт черный - фото 2
Фен Hyundai H-HD0767 2000Вт черный - фото 3
Фен Hyundai H-HD0767 2000Вт черный - фото 4
Фен Hyundai H-HD0767 2000Вт черный - фото 5
Фен Hyundai H-HD0767 2000Вт черный - фото 6
Фен Hyundai H-HD0767 2000Вт черный - фото 7
Фен Hyundai H-HD0767 2000Вт черный - фото 8
Фен Hyundai H-HD0767 2000Вт черный - фото 9
Фен Hyundai H-HD0767 2000Вт черный - фото 10
Фен Hyundai H-HD0767 2000Вт черный - фото 11
Фен Hyundai H-HD0767 2000Вт черный - фото 12
Фен Hyundai H-HD0767 2000Вт черный - фото 13
Фен Hyundai H-HD0767 2000Вт черный - фото 14
Фен Hyundai H-HD0767 2000Вт черный - фото 15
Фен Hyundai H-HD0767 2000Вт черный - фото 16
Фен Hyundai H-HD0767 2000Вт черный - фото 17
Фен Hyundai H-HD0767 2000Вт черный - фото 18
Фен Hyundai H-HD0767 2000Вт черный - фото 19
Фен Hyundai H-HD0767 2000Вт черный - фото 20
Фен Hyundai H-HD0767 2000Вт черный - фото 21
Фен Hyundai H-HD0767 2000Вт черный - фото 22
Фен Hyundai H-HD0767 2000Вт черный - фото 23
Фен Hyundai H-HD0767 2000Вт черный - фото 24
Фен Hyundai H-HD0767 2000Вт черный - фото 25
Фен Hyundai H-HD0767 2000Вт черный - фото 26
Фен Hyundai H-HD0767 2000Вт черный - фото 27
Фен Hyundai H-HD0767 2000Вт черный - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фены
Мощность
2000 Вт
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
3
Защита от перегрева
да
  • Фен Hyundai H-HD0767 2000Вт черный - фото 1
  • Фен Hyundai H-HD0767 2000Вт черный - фото 2
  • Фен Hyundai H-HD0767 2000Вт черный - фото 3
  • Фен Hyundai H-HD0767 2000Вт черный - фото 4
  • Фен Hyundai H-HD0767 2000Вт черный - фото 5
  • Фен Hyundai H-HD0767 2000Вт черный - фото 6
  • Фен Hyundai H-HD0767 2000Вт черный - фото 7
  • Фен Hyundai H-HD0767 2000Вт черный - фото 8
  • Фен Hyundai H-HD0767 2000Вт черный - фото 9
  • Фен Hyundai H-HD0767 2000Вт черный - фото 10
  • Фен Hyundai H-HD0767 2000Вт черный - фото 11
  • Фен Hyundai H-HD0767 2000Вт черный - фото 12
  • Фен Hyundai H-HD0767 2000Вт черный - фото 13
  • Фен Hyundai H-HD0767 2000Вт черный - фото 14
  • Фен Hyundai H-HD0767 2000Вт черный - фото 15
  • Фен Hyundai H-HD0767 2000Вт черный - фото 16
  • Фен Hyundai H-HD0767 2000Вт черный - фото 17
  • Фен Hyundai H-HD0767 2000Вт черный - фото 18
  • Фен Hyundai H-HD0767 2000Вт черный - фото 19
  • Фен Hyundai H-HD0767 2000Вт черный - фото 20
  • Фен Hyundai H-HD0767 2000Вт черный - фото 21
  • Фен Hyundai H-HD0767 2000Вт черный - фото 22
  • Фен Hyundai H-HD0767 2000Вт черный - фото 23
  • Фен Hyundai H-HD0767 2000Вт черный - фото 24
  • Фен Hyundai H-HD0767 2000Вт черный - фото 25
  • Фен Hyundai H-HD0767 2000Вт черный - фото 26
  • Фен Hyundai H-HD0767 2000Вт черный - фото 27
  • Фен Hyundai H-HD0767 2000Вт черный - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703743
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Фены
Мощность
2000 Вт
Длина сетевого шнура
1.8
В комплекте
фен, концентратор, документация, упаковка
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
3
Защита от перегрева
да
Функции
ионизация, подача холодного воздуха
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х19х9
Вес, г.
613

Описание товара Фен Hyundai H-HD0767 2000Вт черный

Чтобы быстро высушить волосы или сделать салонную укладку, отлично подойдёт фен Hyundai H-HDI0767 мощностью 2000 Вт. Он имеет два скоростных и три температурных режима, которые подходят для любого типа волос. Установлен нагревательный элемент с турмалиновым покрытием, а фильтр можно снять, почистить от мусора и пыли, а затем вставить обратно. Для более комфортного использования можно отдельно настроить воздушный поток и температурный режим, исходя из типа ваших волос. Режим подачи холодного воздуха и ионизация помогут сохранить укладку и сделают волосы эластичными и послушными. Если фен перегреется, то сработает защита от перегрева, и он отключится автоматически. Шнур имеет шарнирное крепление, благодаря чему он не перекручивается, а кольцо для подвешивания позволяет разместить фен на крючке в ванной. В комплекте идёт одна насадка-концентратор.

Отзывы о товаре Фен Hyundai H-HD0767 2000Вт черный




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Фены
Мощность
2000 Вт
Длина сетевого шнура
1.8
В комплекте
фен, концентратор, документация, упаковка
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
3
Защита от перегрева
да
Функции
ионизация, подача холодного воздуха
Страна производитель
Китай
Описание
Чтобы быстро высушить волосы или сделать салонную укладку, отлично подойдёт фен Hyundai H-HDI0767 мощностью 2000 Вт. Он имеет два скоростных и три температурных режима, которые подходят для любого типа волос. Установлен нагревательный элемент с турмалиновым покрытием, а фильтр можно снять, почистить от мусора и пыли, а затем вставить обратно. Для более комфортного использования можно отдельно настроить воздушный поток и температурный режим, исходя из типа ваших волос. Режим подачи холодного воздуха и ионизация помогут сохранить укладку и сделают волосы эластичными и послушными. Если фен перегреется, то сработает защита от перегрева, и он отключится автоматически. Шнур имеет шарнирное крепление, благодаря чему он не перекручивается, а кольцо для подвешивания позволяет разместить фен на крючке в ванной. В комплекте идёт одна насадка-концентратор.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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