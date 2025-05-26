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Фен Philips BHD351/10 Series 3000 купить с доставкой в Москве
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Фен Philips BHD351/10 Series 3000

20 Отзывы
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Фен Philips BHD351/10 Series 3000 - фото 1
Фен Philips BHD351/10 Series 3000 - фото 2
Фен Philips BHD351/10 Series 3000 - фото 3
Фен Philips BHD351/10 Series 3000 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фены
Мощность
2100
Количество режимов интенсивности воздушного потока
6
Количество режимов нагрева
3
Защита от перегрева
да
  • Фен Philips BHD351/10 Series 3000 - фото 1
  • Фен Philips BHD351/10 Series 3000 - фото 2
  • Фен Philips BHD351/10 Series 3000 - фото 3
  • Фен Philips BHD351/10 Series 3000 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 645463
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Фены
Мощность
2100
Длина сетевого шнура
1.8
В комплекте
концентратор
Количество режимов интенсивности воздушного потока
6
Количество режимов нагрева
3
Защита от перегрева
да
Функции
подача холодного воздуха, ионизация
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х21х9
Вес, г.
800

Описание товара Фен Philips BHD351/10 Series 3000

Этот фен мощностью 2100 Вт создает мощный поток воздуха, обеспечивающий прекрасные результаты каждый день. Термозащитная насадка Уникальная насадка ThermoProtect эффективно смешивает теплый и прохладный воздух для ежедневного ухода.

Отзывы о товаре Фен Philips BHD351/10 Series 3000

Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Егор Ж.

Достоинства:


Комментарий:
суппер, продук качественный.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Анна К.

Достоинства:


Комментарий:
Первое впечатление хорошее, сегодня испытала в деле, все хорошо. Надеюсь прослужил не один год)
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Марина П.

Достоинства:


Комментарий:
Первое впечатление- неплохой фен, но пока пользовались мало
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Татьяна Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Купили в подарок, жалоб не поступало)
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Алексей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Вопросов к качеству не возникло
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пришло в помятой коробке - за это снимаю балл. Все работает, проблем не возникло
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2024
Егор В.

Достоинства:


Комментарий:
Жене нравится , громковат единственное , ночью соседи могут услышать
Источник: Яндекс Маркет
12.12.2024
Виктория К.

Достоинства:


Комментарий:
Качество на высоте Но для меня громозкий
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2024
mr. f0X

Достоинства:


Комментарий:
Хороший фен. Работает. Дует. Сушит.
Источник: Яндекс Маркет
31.10.2024
Александр Л.

Достоинства:


Комментарий:
нормальный фен, дует сушит хорошо, поток воздуха сильный, шумноват-предыдущий Браун был потише
Источник: Яндекс Маркет
29.10.2024
Рубанова Кристина

Достоинства:


Комментарий:
Отличный фен. Нареканий нет)
Источник: Яндекс Маркет
23.09.2024
Дмитрий Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло все быстро, фен работает отлично. Жена довольна
Источник: Яндекс Маркет
29.08.2024
Ян В.

Достоинства:


Комментарий:
Красивый и качественный фен, удобное управление, полезные насадки. Не сдувает, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
29.07.2024
Лариса М.

Достоинства:


Комментарий:
Очень быстро сушит волосы ниже плеч. Шумноват. Но впрочем фен тихим не бывает
Источник: Яндекс Маркет
15.07.2024
Елена П.

Достоинства:


Комментарий:
Супер крутой и мощный фен, понравился очень Дизайн тоже улет
Источник: Яндекс Маркет
14.07.2024
Юрий С.

Достоинства:


Комментарий:
На первый взгляд работает хорошо, время покажет, на данный момент свои функции выполняет.
Источник: Яндекс Маркет
27.06.2024
Татьяна Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Без кнопки увеличения мощности стандартный среднестатистический фен. С кнопкой интереснее. Мой предыдущий фен этой же фирмы не имел такой кнопки, но был мощнее. Для своих денег более менее хороший товар.
Источник: Яндекс Маркет
06.06.2024
Виталий Н.

Достоинства:


Комментарий:
Пока новый пахнет поастиком
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2024
Вадим К.

Достоинства:


Комментарий:
Все нормально. Фен работает
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2024
Максим Д.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка быстрая. Фен норм. Покупал жене



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Фены
Мощность
2100
Длина сетевого шнура
1.8
В комплекте
концентратор
Количество режимов интенсивности воздушного потока
6
Количество режимов нагрева
3
Защита от перегрева
да
Функции
подача холодного воздуха, ионизация
Страна производитель
Китай
Описание
Этот фен мощностью 2100 Вт создает мощный поток воздуха, обеспечивающий прекрасные результаты каждый день. Термозащитная насадка Уникальная насадка ThermoProtect эффективно смешивает теплый и прохладный воздух для ежедневного ухода.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Егор Ж.

Достоинства:


Комментарий:
суппер, продук качественный.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Анна К.

Достоинства:


Комментарий:
Первое впечатление хорошее, сегодня испытала в деле, все хорошо. Надеюсь прослужил не один год)
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Марина П.

Достоинства:


Комментарий:
Первое впечатление- неплохой фен, но пока пользовались мало
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Татьяна Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Купили в подарок, жалоб не поступало)
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Алексей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Вопросов к качеству не возникло
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пришло в помятой коробке - за это снимаю балл. Все работает, проблем не возникло
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2024
Егор В.

Достоинства:


Комментарий:
Жене нравится , громковат единственное , ночью соседи могут услышать
Источник: Яндекс Маркет
12.12.2024
Виктория К.

Достоинства:


Комментарий:
Качество на высоте Но для меня громозкий
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2024
mr. f0X

Достоинства:


Комментарий:
Хороший фен. Работает. Дует. Сушит.
Источник: Яндекс Маркет
31.10.2024
Александр Л.

Достоинства:


Комментарий:
нормальный фен, дует сушит хорошо, поток воздуха сильный, шумноват-предыдущий Браун был потише
Источник: Яндекс Маркет
29.10.2024
Рубанова Кристина

Достоинства:


Комментарий:
Отличный фен. Нареканий нет)
Источник: Яндекс Маркет
23.09.2024
Дмитрий Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло все быстро, фен работает отлично. Жена довольна
Источник: Яндекс Маркет
29.08.2024
Ян В.

Достоинства:


Комментарий:
Красивый и качественный фен, удобное управление, полезные насадки. Не сдувает, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
29.07.2024
Лариса М.

Достоинства:


Комментарий:
Очень быстро сушит волосы ниже плеч. Шумноват. Но впрочем фен тихим не бывает
Источник: Яндекс Маркет
15.07.2024
Елена П.

Достоинства:


Комментарий:
Супер крутой и мощный фен, понравился очень Дизайн тоже улет
Источник: Яндекс Маркет
14.07.2024
Юрий С.

Достоинства:


Комментарий:
На первый взгляд работает хорошо, время покажет, на данный момент свои функции выполняет.
Источник: Яндекс Маркет
27.06.2024
Татьяна Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Без кнопки увеличения мощности стандартный среднестатистический фен. С кнопкой интереснее. Мой предыдущий фен этой же фирмы не имел такой кнопки, но был мощнее. Для своих денег более менее хороший товар.
Источник: Яндекс Маркет
06.06.2024
Виталий Н.

Достоинства:


Комментарий:
Пока новый пахнет поастиком
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2024
Вадим К.

Достоинства:


Комментарий:
Все нормально. Фен работает
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2024
Максим Д.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка быстрая. Фен норм. Покупал жене


Фен Philips BHD351/10 Series 3000 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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