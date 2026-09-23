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Фен Starwind SW-HD876 1600Вт белый купить с доставкой в Москве
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Фен Starwind SW-HD876 1600Вт белый

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Фен Starwind SW-HD876 1600Вт белый - фото 1
Фен Starwind SW-HD876 1600Вт белый - фото 2
Фен Starwind SW-HD876 1600Вт белый - фото 3
Фен Starwind SW-HD876 1600Вт белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фены
Мощность, Вт
1600
Цвет
белый
Количество скоростей воздушного потока
1
  • Фен Starwind SW-HD876 1600Вт белый - фото 1
  • Фен Starwind SW-HD876 1600Вт белый - фото 2
  • Фен Starwind SW-HD876 1600Вт белый - фото 3
  • Фен Starwind SW-HD876 1600Вт белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732830
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Фены
Мощность, Вт
1600
Длина сетевого шнура, м
1
Цвет
белый
Комплектация
фен, аксессуары, документация, упаковка
Количество скоростей воздушного потока
1
Функции
подача холодного воздуха
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х22х12
Вес, г.
978

Описание товара Фен Starwind SW-HD876 1600Вт белый

Фен сделает ежедневный уход быстрым и комфортным: ваши волосы будут выглядеть ухоженными, а прическа – аккуратной. Классический фен даёт максимум контроля над сушкой и укладкой, ведь вы сами выбираете направление воздуха, скорость и температуру под любую причёску или тип волос.



Теги товара: с холодным воздухом

Отзывы о товаре Фен Starwind SW-HD876 1600Вт белый




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Фены
Мощность, Вт
1600
Длина сетевого шнура, м
1
Цвет
белый
Комплектация
фен, аксессуары, документация, упаковка
Количество скоростей воздушного потока
1
Функции
подача холодного воздуха
Страна производитель
Китай
Описание
Фен сделает ежедневный уход быстрым и комфортным: ваши волосы будут выглядеть ухоженными, а прическа – аккуратной. Классический фен даёт максимум контроля над сушкой и укладкой, ведь вы сами выбираете направление воздуха, скорость и температуру под любую причёску или тип волос.


Теги товара: с холодным воздухом
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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