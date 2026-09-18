Торцовочная пила Patriot MS 305 1700Вт 3800об/мин d=305мм
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила торцовочная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 730 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 218020
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пила торцовочная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х41х40
Вес, кг.
24.5
Описание товара Торцовочная пила Patriot MS 305 1700Вт 3800об/мин d=305мм
Торцовочная пила PATRIOT MS 305 190301905 подходит для распиловки и выборки материала из заготовок под заданным углом. Для удобства работы предусмотрена метрическая разметка. Функция протяжки позволяет обрабатывать заготовки большого диаметра. Блокировка шпинделя обеспечивает быструю и простую замену пильных дисков. Модель имеет возможность наклона диска влево и вправо без дополнительной настройки.
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Торцовочная пила PATRIOT MS 305 190301905 подходит для распиловки и выборки материала из заготовок под заданным углом. Для удобства работы предусмотрена метрическая разметка. Функция протяжки позволяет обрабатывать заготовки большого диаметра. Блокировка шпинделя обеспечивает быструю и простую замену пильных дисков. Модель имеет возможность наклона диска влево и вправо без дополнительной настройки.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Торцовочная пила Patriot MS 305 1700Вт 3800об/мин d=305мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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