Торцовочная пила Вихрь ПТ-255Л

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Вихрь
|Тип товара
|Пила
|Аккумулятор в комплекте
|нет
|Глубина пропила
|90 мм
|Диаметр диска
|255 мм
|Диаметр посадочного отверстия
|30 мм
|Конструкция
|настольная
|Лазерный маркер
|есть
|Мощность
|1700 Вт
|Скорость вращения
|5000 об/мин
|Пылесборник
|есть
|Угол поворота
|45 град.
|Угол наклона
|45 град.
|Тип
|торцовочная
|Состояние товара
|новый
|Питание
|от сети
|Подключение пылесоса
|есть
|Плавный пуск
|нет
|Плавная регулировка скорости
|нет
|В кейсе
|нет
|Количество скоростей работы
|1
|Зарядное устройство в комплекте
|нет
|Ширина пропила
|130 мм
|Вес, кг
|12
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