Циркулярная пила (дисковая) Bosch GKS 140 1400Вт (ручная) D диска.:184мм (06016B3020)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила циркулярная
Скорость вращения
6200 об/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 681525
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Пила циркулярная
Диаметр посадочного отверстия
20 мм
Диаметр диска
184
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
6200 об/мин
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х21
Вес, кг.
15.85
Описание товара Циркулярная пила (дисковая) Bosch GKS 140 1400Вт (ручная) D диска.:184мм (06016B3020)
Циркулярная пила BOSCH GKS 140 06016B3020 предназначена для выполнения продольных и поперечных прямых резов и резов под углом в древесине. Блокиратор кнопки пуска защищает оператора от случайного включения пилы при переноске или замене оснастки. Барашковые винты позволяют быстро настроить угол наклона пропила и закрепить параллельный упор для точного реза. Блокировка шпинделя облегчает замену пильного диска. Шкала глубины пропила обеспечивает удобную и точную настройку пилы под различные задачи.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 11 530 руб. 17 280 руб.2883 руб. в СплитПила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-210-1500
-
В наличииЦена 11 920 руб.2980 руб. в СплитАккумуляторная сабельная пила SKIL RS5825, XP,без АКБ и ЗУ
-
В наличииЦена 12 240 руб.3060 руб. в СплитЦепная пила RCS2340B 5133004340 Ryobi
-
В наличииЦена 12 750 руб.3188 руб. в СплитПила погружная с шиной 1.4 м ЗУБР d165 мм, 1200Вт, (ПП-55Н)
-
В наличииЦена 15 860 руб. 23 050 руб.3965 руб. в СплитПила торцовочная Зубр ЗПТ-255-1800 ПЛ
-
В наличииЦена 16 890 руб.4223 руб. в СплитАккумуляторная сабельная пила SKIL RS5884, XP, без АКБ и ЗУ
-
В наличииЦена 18 660 руб. 22 000 руб.4665 руб. в СплитАккумуляторная циркулярная пила Bosch GKS 185-LI (Соло) 06016C12...
-
В наличииЦена 18 880 руб.4720 руб. в СплитАккумуляторная дисковая пила SKIL CR5440, XP, без АКБ и ЗУ
-
В наличииЦена 18 900 руб.4725 руб. в СплитПила торцовочная ЗУБР Профессионал ППТ-255-П
-
В наличииЦена 20 080 руб.5020 руб. в СплитПила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-255-1800
-
В наличииЦена 22 860 руб.5715 руб. в СплитМонтажная пила SKIL AC6202, XP,2400Вт, 355мм
Бренд
Тип товара
Пила циркулярная
Диаметр посадочного отверстия
20 мм
Диаметр диска
184
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
6200 об/мин
Страна производитель
Китай
Циркулярная пила BOSCH GKS 140 06016B3020 предназначена для выполнения продольных и поперечных прямых резов и резов под углом в древесине. Блокиратор кнопки пуска защищает оператора от случайного включения пилы при переноске или замене оснастки. Барашковые винты позволяют быстро настроить угол наклона пропила и закрепить параллельный упор для точного реза. Блокировка шпинделя облегчает замену пильного диска. Шкала глубины пропила обеспечивает удобную и точную настройку пилы под различные задачи.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Циркулярная пила (дисковая) Bosch GKS 140 1400Вт (ручная) D диска.:184мм (06016B3020) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Циркулярная пила (дисковая) Bosch GKS 140 1400Вт (ручная) D диска.:184мм (06016B3020)