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Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 214222
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Описание товара Сетевой фильтр Pilot L 1.8м (6 розеток) белый (коробка)
Сетевой фильтр Pilot L – практичная и эффективная защита бытовой и офисной техники. Самая популярная модель, выпускаемая компанией с 1992 года. Сетевой фильтр Pilot L снабжен варисторной защитой от импульсных помех и грозового разряда, имеет защиту от перегрузки и тока короткого замыкания. Для защиты от высокочастотных помех используется качественный индуктивный фильтр. Сетевой фильтр Pilot L отвечает всем современным требованиям российских стандартов в области электромагнитной совместимости и безопасности. Корпус выполнен из ударопрочного трудногорючего пластика. Контактные шины сетевого фильтра Pilot L выполнены из высококачественного металла, что обеспечивает надежный и плотный контакт вилки в розетках изделия. Модель выпускается с различной длиной сетевого кабеля. Корпус сетевого фильтра Pilot L имеет пять розеток с заземляющим контактом и одну розетку без заземляющего контакта для подключения приборов с вилкой старого образца.
Сетевой фильтр Pilot L – практичная и эффективная защита бытовой и офисной техники. Самая популярная модель, выпускаемая компанией с 1992 года. Сетевой фильтр Pilot L снабжен варисторной защитой от импульсных помех и грозового разряда, имеет защиту от перегрузки и тока короткого замыкания. Для защиты от высокочастотных помех используется качественный индуктивный фильтр. Сетевой фильтр Pilot L отвечает всем современным требованиям российских стандартов в области электромагнитной совместимости и безопасности. Корпус выполнен из ударопрочного трудногорючего пластика. Контактные шины сетевого фильтра Pilot L выполнены из высококачественного металла, что обеспечивает надежный и плотный контакт вилки в розетках изделия. Модель выпускается с различной длиной сетевого кабеля. Корпус сетевого фильтра Pilot L имеет пять розеток с заземляющим контактом и одну розетку без заземляющего контакта для подключения приборов с вилкой старого образца.
Сетевой фильтр Pilot L 1.8м (6 розеток) белый (коробка) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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