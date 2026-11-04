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Сетевой фильтр Defender S350 5.0м 3 розетки (99235) купить с доставкой в Москве
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Сетевой фильтр Defender S350 5.0м 3 розетки (99235)

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Сетевой фильтр Defender S350 5.0м 3 розетки (99235)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%
550 руб.  700 руб. 
Начислим 53 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 295861
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Сетевой фильтр Defender S350 5.0м 3 розетки (99235)
550 руб. -21%
700 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Сетевые фильтры
Размеры в упаковке, см
23х14х6
Вес, г.
300

Описание товара Сетевой фильтр Defender S350 5.0м 3 розетки (99235)

Удлинитель с заземлением

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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Сетевые фильтры
Описание
Удлинитель с заземлением
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевой фильтр Defender S350 5.0м 3 розетки (99235) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 550 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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