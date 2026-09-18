Top.Mail.Ru
Коммутатор D-link DES-1024D/G1A купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Коммутатор D-link DES-1024D/G1A

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Коммутатор D-link DES-1024D/G1A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 196781
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
24
Поддержка стандартов
IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet, IEEE 802.1p QoS (4 очереди)
Порты
24 порта 10/100Base-TX
Габаритные размеры, мм
282х150х44
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Размер таблицы MAC адресов
8192
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х19х11
Вес, кг.
1.62

Описание товара Коммутатор D-link DES-1024D/G1A

Неуправляемый коммутатор DES-1024D с 24 портами 10/100Base-TX представляет собой недорогое решение для сетей SOHO и предприятий малого и среднего бизнеса (SMB). Каждый порт коммутатора обеспечивает передачу файлов и потокового мультимедиа на скорости до 200 Мбит/с в режиме полного дуплекса без задержек. DES-1024D поддерживает технологию Plug-and-play, позволяющую подключать к нему устройства без произведения дополнительных настроек.

Отзывы о товаре Коммутатор D-link DES-1024D/G1A




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
24
Поддержка стандартов
IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet, IEEE 802.1p QoS (4 очереди)
Порты
24 порта 10/100Base-TX
Габаритные размеры, мм
282х150х44
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Размер таблицы MAC адресов
8192
Страна производитель
Китай
Описание
Неуправляемый коммутатор DES-1024D с 24 портами 10/100Base-TX представляет собой недорогое решение для сетей SOHO и предприятий малого и среднего бизнеса (SMB). Каждый порт коммутатора обеспечивает передачу файлов и потокового мультимедиа на скорости до 200 Мбит/с в режиме полного дуплекса без задержек. DES-1024D поддерживает технологию Plug-and-play, позволяющую подключать к нему устройства без произведения дополнительных настроек.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор D-link DES-1024D/G1A - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...