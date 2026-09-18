Коммутатор D-link DES-1024D/G1A
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 570 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 196781
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
24
Поддержка стандартов
IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet, IEEE 802.1p QoS (4 очереди)
Порты
24 порта 10/100Base-TX
Габаритные размеры, мм
282х150х44
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Размер таблицы MAC адресов
8192
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х19х11
Вес, кг.
1.62
Описание товара Коммутатор D-link DES-1024D/G1A
Неуправляемый коммутатор DES-1024D с 24 портами 10/100Base-TX представляет собой недорогое решение для сетей SOHO и предприятий малого и среднего бизнеса (SMB). Каждый порт коммутатора обеспечивает передачу файлов и потокового мультимедиа на скорости до 200 Мбит/с в режиме полного дуплекса без задержек. DES-1024D поддерживает технологию Plug-and-play, позволяющую подключать к нему устройства без произведения дополнительных настроек.
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Теги товара: Коммутаторы 24 порта, Неуправляемые коммутаторы
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
24
Поддержка стандартов
IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet, IEEE 802.1p QoS (4 очереди)
Порты
24 порта 10/100Base-TX
Габаритные размеры, мм
282х150х44
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Размер таблицы MAC адресов
8192
Страна производитель
Китай
Неуправляемый коммутатор DES-1024D с 24 портами 10/100Base-TX представляет собой недорогое решение для сетей SOHO и предприятий малого и среднего бизнеса (SMB). Каждый порт коммутатора обеспечивает передачу файлов и потокового мультимедиа на скорости до 200 Мбит/с в режиме полного дуплекса без задержек. DES-1024D поддерживает технологию Plug-and-play, позволяющую подключать к нему устройства без произведения дополнительных настроек.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Коммутаторы 24 порта, Неуправляемые коммутаторы
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Коммутаторы 24 порта, Неуправляемые коммутаторы
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