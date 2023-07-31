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Enya - Watermark (0022924387517) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Enya - Watermark (0022924387517) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Enya - Watermark (0022924387517) виниловая пластинка - фото 1
Enya - Watermark (0022924387517) виниловая пластинка - фото 2
Enya - Watermark (0022924387517) виниловая пластинка - фото 3
Enya - Watermark (0022924387517) виниловая пластинка - фото 4
Enya - Watermark (0022924387517) виниловая пластинка - фото 5
Enya - Watermark (0022924387517) виниловая пластинка - фото 6
Enya - Watermark (0022924387517) виниловая пластинка - фото 7
Enya - Watermark (0022924387517) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Enya
Альбом (сингл)
WATERMARK
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Enya - Watermark (0022924387517) виниловая пластинка - фото 1
  • Enya - Watermark (0022924387517) виниловая пластинка - фото 2
  • Enya - Watermark (0022924387517) виниловая пластинка - фото 3
  • Enya - Watermark (0022924387517) виниловая пластинка - фото 4
  • Enya - Watermark (0022924387517) виниловая пластинка - фото 5
  • Enya - Watermark (0022924387517) виниловая пластинка - фото 6
  • Enya - Watermark (0022924387517) виниловая пластинка - фото 7
  • Enya - Watermark (0022924387517) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб. 
Начислим 104 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 184869
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Enya - Watermark (0022924387517) виниловая пластинка
2 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция ENYA
filter_none Товар входит в коллекцию ENYA

Коллекция ENYA


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0022924387517]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Enya
Альбом (сингл)
WATERMARK
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Watermark, Cursum Perficio, On Your Shore, Storms In Africa, Exile, Miss Clare Remembers, Orinoco Flow (Sail Away), Evening Falls..., River, The Longships, Na Laetha Geal M'Oige
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Enya - Watermark (0022924387517) виниловая пластинка

Track List

A1Watermark
A2Cursum Perficio
A3On Your Shore
A4Storms In Africa
A5Exile
A6Miss Clare Remembers
B1Orinoco Flow (Sail Away)
B2Evening Falls...
B3River
B4The Longships
B5Na Laetha Geal M'Oige

Отзывы о товаре Enya - Watermark (0022924387517) виниловая пластинка

31.07.2023
Михаил

Достоинства:
Очень атмосферный и приятный альбом. Много музыки. Качество винила тоже вполне хорошее, особенно учитывая его цену.

Недостатки:
Нет



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0022924387517]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Enya
Альбом (сингл)
WATERMARK
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Watermark, Cursum Perficio, On Your Shore, Storms In Africa, Exile, Miss Clare Remembers, Orinoco Flow (Sail Away), Evening Falls..., River, The Longships, Na Laetha Geal M'Oige
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Watermark
A2Cursum Perficio
A3On Your Shore
A4Storms In Africa
A5Exile
A6Miss Clare Remembers
B1Orinoco Flow (Sail Away)
B2Evening Falls...
B3River
B4The Longships
B5Na Laetha Geal M'Oige
Самовывоз
Доставка
Отзывы
31.07.2023
Михаил

Достоинства:
Очень атмосферный и приятный альбом. Много музыки. Качество винила тоже вполне хорошее, особенно учитывая его цену.

Недостатки:
Нет


Enya - Watermark (0022924387517) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2810 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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