Phil Collins - The Singles (0603497860272) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Phil Collins
Альбом (сингл)
THE SINGLES
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб.
В наличии
Код товара: 184825
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497860272]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Phil Collins
Альбом (сингл)
THE SINGLES
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
In the Air Tonight, I Missed Again, You Can't Hurry Love, Against All Odds, Easy Lover, Sussudio, One More Night, Separate Lives, A Groovy Kind of Love, Another Day in Paradise, I Wish It Would Rain Down, Something Happened on the Way to Heaven, Do You Remember?, Both of the Story, Dance into the Light, True Colours, Can't Stop Loving You, (Love is Like A) Heatwave
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Phil Collins - The Singles (0603497860272) виниловая пластинка
Track List
|A1
|In The Air Tonight
|5:35
|A2
|I Missed Again
|3:44
|A3
|You Can't Hurry Love
|2:54
|A4
|Against All Odds
|3:26
|A5
|Easy Lover
|5:03
|B1
|Sussudio
|4:23
|B2
|One More Night
|4:48
|B3
|Separate Lives
|4:08
|B4
|A Groovy Kind Of Love
|3:30
|B5
|Two Hearts
|3:24
|C1
|Another Day In Paradise
|5:23
|C2
|I Wish It Would Rain Down
|5:28
|C3
|Something Happened On The Way To Heaven
|4:51
|C4
|Do You Remember?
|4:36
|D1
|Both Sides Of The Story
|6:42
|D2
|Dance Into The Light
|4:23
|D3
|True Colors
|4:34
|D4
|Can't Stop Loving You
|4:16
|D5
|(Love Is Like A) Heatwave
|2:52
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Теги товара: Поп-музыка
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497860272]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Phil Collins
Альбом (сингл)
THE SINGLES
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
In the Air Tonight, I Missed Again, You Can't Hurry Love, Against All Odds, Easy Lover, Sussudio, One More Night, Separate Lives, A Groovy Kind of Love, Another Day in Paradise, I Wish It Would Rain Down, Something Happened on the Way to Heaven, Do You Remember?, Both of the Story, Dance into the Light, True Colours, Can't Stop Loving You, (Love is Like A) Heatwave
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|In The Air Tonight
|5:35
|A2
|I Missed Again
|3:44
|A3
|You Can't Hurry Love
|2:54
|A4
|Against All Odds
|3:26
|A5
|Easy Lover
|5:03
|B1
|Sussudio
|4:23
|B2
|One More Night
|4:48
|B3
|Separate Lives
|4:08
|B4
|A Groovy Kind Of Love
|3:30
|B5
|Two Hearts
|3:24
|C1
|Another Day In Paradise
|5:23
|C2
|I Wish It Would Rain Down
|5:28
|C3
|Something Happened On The Way To Heaven
|4:51
|C4
|Do You Remember?
|4:36
|D1
|Both Sides Of The Story
|6:42
|D2
|Dance Into The Light
|4:23
|D3
|True Colors
|4:34
|D4
|Can't Stop Loving You
|4:16
|D5
|(Love Is Like A) Heatwave
|2:52
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Достоинства:
Все хиты в одном альбоме.
Недостатки:
Нет антистатических пакетов.
Комментарий:
Качественная полиграфия, неплохой звук, основные хиты сольного периода присутствуют. Имеются небольшие нарекания в качестве изготовления. В целом- неплохо.
Phil Collins - The Singles (0603497860272) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4270 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Phil Collins - The Singles (0603497860272) виниловая пластинка
Достоинства:
Все хиты в одном альбоме.
Недостатки:
Нет антистатических пакетов.
Комментарий:
Качественная полиграфия, неплохой звук, основные хиты сольного периода присутствуют. Имеются небольшие нарекания в качестве изготовления. В целом- неплохо.