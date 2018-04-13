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Jean Michel Jarre - Revolutions (0190758282510) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jean Michel Jarre - Revolutions (0190758282510) виниловая пластинка

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Jean Michel Jarre - Revolutions (0190758282510) виниловая пластинка - фото 1
Jean Michel Jarre - Revolutions (0190758282510) виниловая пластинка - фото 2
Jean Michel Jarre - Revolutions (0190758282510) виниловая пластинка - фото 3
Jean Michel Jarre - Revolutions (0190758282510) виниловая пластинка - фото 4
Jean Michel Jarre - Revolutions (0190758282510) виниловая пластинка - фото 5
Jean Michel Jarre - Revolutions (0190758282510) виниловая пластинка - фото 6
Jean Michel Jarre - Revolutions (0190758282510) виниловая пластинка - фото 7
Jean Michel Jarre - Revolutions (0190758282510) виниловая пластинка - фото 8
Jean Michel Jarre - Revolutions (0190758282510) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.04.2018
Исполнитель
Jean Michel Jarre
Альбом (сингл)
REVOLUTIONS
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jean Michel Jarre - Revolutions (0190758282510) виниловая пластинка - фото 1
  • Jean Michel Jarre - Revolutions (0190758282510) виниловая пластинка - фото 2
  • Jean Michel Jarre - Revolutions (0190758282510) виниловая пластинка - фото 3
  • Jean Michel Jarre - Revolutions (0190758282510) виниловая пластинка - фото 4
  • Jean Michel Jarre - Revolutions (0190758282510) виниловая пластинка - фото 5
  • Jean Michel Jarre - Revolutions (0190758282510) виниловая пластинка - фото 6
  • Jean Michel Jarre - Revolutions (0190758282510) виниловая пластинка - фото 7
  • Jean Michel Jarre - Revolutions (0190758282510) виниловая пластинка - фото 8
  • Jean Michel Jarre - Revolutions (0190758282510) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 165722
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Jean Michel Jarre - Revolutions (0190758282510) виниловая пластинка
2 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция JARRE, JEAN-MICHEL
filter_none Товар входит в коллекцию JARRE, JEAN-MICHEL

Коллекция JARRE, JEAN-MICHEL


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758282510]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.04.2018
Исполнитель
Jean Michel Jarre
Альбом (сингл)
REVOLUTIONS
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jean Michel Jarre - Revolutions (0190758282510) виниловая пластинка

Track List

A1Industrial Revolution Overture5:11
A2Industrial Revolution Part 15:09
A3Industrial Revolution Part 22:17
A4Industrial Revolution Part 34:12
A5London Kid4:25
B1Revolution, Revolutions5:55
B2Tokyo Kid5:21
B3Computer Weekend4:41
B4September4:04
B5The Emigrant3:55

Отзывы о товаре Jean Michel Jarre - Revolutions (0190758282510) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758282510]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
13.04.2018
Исполнитель
Jean Michel Jarre
Альбом (сингл)
REVOLUTIONS
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Industrial Revolution Overture5:11
A2Industrial Revolution Part 15:09
A3Industrial Revolution Part 22:17
A4Industrial Revolution Part 34:12
A5London Kid4:25
B1Revolution, Revolutions5:55
B2Tokyo Kid5:21
B3Computer Weekend4:41
B4September4:04
B5The Emigrant3:55
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jean Michel Jarre - Revolutions (0190758282510) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 2920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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