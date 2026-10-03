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Jean-Michel Jarre - Equinoxe Infinity (0190758764511) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jean-Michel Jarre - Equinoxe Infinity (0190758764511) виниловая пластинка

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Jean-Michel Jarre - Equinoxe Infinity (0190758764511) виниловая пластинка - фото 1
Jean-Michel Jarre - Equinoxe Infinity (0190758764511) виниловая пластинка - фото 2
Jean-Michel Jarre - Equinoxe Infinity (0190758764511) виниловая пластинка - фото 3
Jean-Michel Jarre - Equinoxe Infinity (0190758764511) виниловая пластинка - фото 4
Jean-Michel Jarre - Equinoxe Infinity (0190758764511) виниловая пластинка - фото 5
Jean-Michel Jarre - Equinoxe Infinity (0190758764511) виниловая пластинка - фото 6
Jean-Michel Jarre - Equinoxe Infinity (0190758764511) виниловая пластинка - фото 7
Jean-Michel Jarre - Equinoxe Infinity (0190758764511) виниловая пластинка - фото 8
Jean-Michel Jarre - Equinoxe Infinity (0190758764511) виниловая пластинка - фото 9
Jean-Michel Jarre - Equinoxe Infinity (0190758764511) виниловая пластинка - фото 10
Jean-Michel Jarre - Equinoxe Infinity (0190758764511) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
10.07.1905
Исполнитель
Jean Michel Jarre
Альбом (сингл)
EQUINOXE INFINITY
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jean-Michel Jarre - Equinoxe Infinity (0190758764511) виниловая пластинка - фото 1
  • Jean-Michel Jarre - Equinoxe Infinity (0190758764511) виниловая пластинка - фото 2
  • Jean-Michel Jarre - Equinoxe Infinity (0190758764511) виниловая пластинка - фото 3
  • Jean-Michel Jarre - Equinoxe Infinity (0190758764511) виниловая пластинка - фото 4
  • Jean-Michel Jarre - Equinoxe Infinity (0190758764511) виниловая пластинка - фото 5
  • Jean-Michel Jarre - Equinoxe Infinity (0190758764511) виниловая пластинка - фото 6
  • Jean-Michel Jarre - Equinoxe Infinity (0190758764511) виниловая пластинка - фото 7
  • Jean-Michel Jarre - Equinoxe Infinity (0190758764511) виниловая пластинка - фото 8
  • Jean-Michel Jarre - Equinoxe Infinity (0190758764511) виниловая пластинка - фото 9
  • Jean-Michel Jarre - Equinoxe Infinity (0190758764511) виниловая пластинка - фото 10
  • Jean-Michel Jarre - Equinoxe Infinity (0190758764511) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 387706
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Jean-Michel Jarre - Equinoxe Infinity (0190758764511) виниловая пластинка
4 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция JARRE, JEAN-MICHEL
filter_none Товар входит в коллекцию JARRE, JEAN-MICHEL

Коллекция JARRE, JEAN-MICHEL


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758764511]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
10.07.1905
Исполнитель
Jean Michel Jarre
Альбом (сингл)
EQUINOXE INFINITY
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
The Watchers (Movement 1), Flying Totems (Movement 2), Robots Dont Cry (Movement 3), All That You Leave Behind (Movement 4), If The Wind Could Speak (Movement 5), Infinity (Movement 6), Machines Are Learning (Movement 7), The Opening (Movement 8), Don’t Look Back (Movement 9), Equinoxe Infinity (Movement 10)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jean-Michel Jarre - Equinoxe Infinity (0190758764511) виниловая пластинка

Track List

A1The Watchers (Movement 1)2:58
A2Flying Totems (Movement 2)3:54
A3Robots Don't Cry (Movement 3)5:44
A4All That You Leave Behind (Movement 4)4:01
A5If The Wind Could Speak (Movement 5)1:42
B1Infinity (Movement 6)4:14
B2Machines Are Learning (Movement 7)2:07
B3The Opening (Movement 8)4:16
B4Don’t Look Back (Movement 9)3:36
B5Equinoxe Infinity (Movement 10)7:35

Отзывы о товаре Jean-Michel Jarre - Equinoxe Infinity (0190758764511) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758764511]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
10.07.1905
Исполнитель
Jean Michel Jarre
Альбом (сингл)
EQUINOXE INFINITY
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
The Watchers (Movement 1), Flying Totems (Movement 2), Robots Dont Cry (Movement 3), All That You Leave Behind (Movement 4), If The Wind Could Speak (Movement 5), Infinity (Movement 6), Machines Are Learning (Movement 7), The Opening (Movement 8), Don’t Look Back (Movement 9), Equinoxe Infinity (Movement 10)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1The Watchers (Movement 1)2:58
A2Flying Totems (Movement 2)3:54
A3Robots Don't Cry (Movement 3)5:44
A4All That You Leave Behind (Movement 4)4:01
A5If The Wind Could Speak (Movement 5)1:42
B1Infinity (Movement 6)4:14
B2Machines Are Learning (Movement 7)2:07
B3The Opening (Movement 8)4:16
B4Don’t Look Back (Movement 9)3:36
B5Equinoxe Infinity (Movement 10)7:35
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jean-Michel Jarre - Equinoxe Infinity (0190758764511) виниловая пластинка - стоимость товара 4330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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