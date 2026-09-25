OST - The Colors Within (Kensuke Ushio) (coloured) (0198029678611) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Colors Within
Жанр
Саундтреки к мультфильмам
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб.
В наличии
Код товара: 748421
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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029678611]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Colors Within
Жанр
Саундтреки к мультфильмам
Трек-лист
244, 233, 227, 216, 227, 151, 66, 59, 77, 221, 199, 253, 254, 238, 246, Born Slippy Nuxx, 75, 213, 232, 221, 225, 227, Apology Letter - The Good, the True, the Beautiful (Live Version), Walk (Live Version), Amen, I'm Going Somewhere (Live Version), Amen, I'm Going Somewhere, Walk, Apology Letter - The Good, the True, the Beautiful, Giselle, Act I: Pas seul - Pas de deux des jeunes paysans, 234, 242, 247, walk slowly, clouds, 15, 21, 52, 255, 255, 255
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500
Описание товара OST - The Colors Within (Kensuke Ushio) (coloured) (0198029678611) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: 244, 233, 227, 216, 227, 151, 66, 59, 77, 221, 199, 253, 254, 238, 246, Born Slippy Nuxx, 75, 213, 232, 221, 225, 227, Apology Letter - The Good, the True, the Beautiful (Live Version), Walk (Live Version), Amen, I'm Going Somewhere (Live Version), Amen, I'm Going Somewhere, Walk, Apology Letter - The Good, the True, the Beautiful, Giselle, Act I: Pas seul - Pas de deux des jeunes paysans, 234, 242, 247, walk slowly, clouds, 15, 21, 52, 255, 255, 255
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Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029678611]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Colors Within
Жанр
Саундтреки к мультфильмам
Трек-лист
244, 233, 227, 216, 227, 151, 66, 59, 77, 221, 199, 253, 254, 238, 246, Born Slippy Nuxx, 75, 213, 232, 221, 225, 227, Apology Letter - The Good, the True, the Beautiful (Live Version), Walk (Live Version), Amen, I'm Going Somewhere (Live Version), Amen, I'm Going Somewhere, Walk, Apology Letter - The Good, the True, the Beautiful, Giselle, Act I: Pas seul - Pas de deux des jeunes paysans, 234, 242, 247, walk slowly, clouds, 15, 21, 52, 255, 255, 255
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: 244, 233, 227, 216, 227, 151, 66, 59, 77, 221, 199, 253, 254, 238, 246, Born Slippy Nuxx, 75, 213, 232, 221, 225, 227, Apology Letter - The Good, the True, the Beautiful (Live Version), Walk (Live Version), Amen, I'm Going Somewhere (Live Version), Amen, I'm Going Somewhere, Walk, Apology Letter - The Good, the True, the Beautiful, Giselle, Act I: Pas seul - Pas de deux des jeunes paysans, 234, 242, 247, walk slowly, clouds, 15, 21, 52, 255, 255, 255
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OST - The Colors Within (Kensuke Ushio) (coloured) (0198029678611) виниловая пластинка - стоимость товара 3150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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