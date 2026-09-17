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Indochine, Black City Parade (0889853534616) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Indochine, Black City Parade (0889853534616) виниловая пластинка

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Indochine, Black City Parade (0889853534616) виниловая пластинка - фото 1
Indochine, Black City Parade (0889853534616) виниловая пластинка - фото 2
Indochine, Black City Parade (0889853534616) виниловая пластинка - фото 3
Indochine, Black City Parade (0889853534616) виниловая пластинка - фото 4
Indochine, Black City Parade (0889853534616) виниловая пластинка - фото 5
Indochine, Black City Parade (0889853534616) виниловая пластинка - фото 6
Indochine, Black City Parade (0889853534616) виниловая пластинка - фото 7
Indochine, Black City Parade (0889853534616) виниловая пластинка - фото 8
Indochine, Black City Parade (0889853534616) виниловая пластинка - фото 9
Indochine, Black City Parade (0889853534616) виниловая пластинка - фото 10
Indochine, Black City Parade (0889853534616) виниловая пластинка - фото 11
Indochine, Black City Parade (0889853534616) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
INDOCHINE
Альбом (сингл)
BLACK CITY PARADE
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Indochine, Black City Parade (0889853534616) виниловая пластинка - фото 1
  • Indochine, Black City Parade (0889853534616) виниловая пластинка - фото 2
  • Indochine, Black City Parade (0889853534616) виниловая пластинка - фото 3
  • Indochine, Black City Parade (0889853534616) виниловая пластинка - фото 4
  • Indochine, Black City Parade (0889853534616) виниловая пластинка - фото 5
  • Indochine, Black City Parade (0889853534616) виниловая пластинка - фото 6
  • Indochine, Black City Parade (0889853534616) виниловая пластинка - фото 7
  • Indochine, Black City Parade (0889853534616) виниловая пластинка - фото 8
  • Indochine, Black City Parade (0889853534616) виниловая пластинка - фото 9
  • Indochine, Black City Parade (0889853534616) виниловая пластинка - фото 10
  • Indochine, Black City Parade (0889853534616) виниловая пластинка - фото 11
  • Indochine, Black City Parade (0889853534616) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 165683
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Коллекция INDOCHINE
filter_none Товар входит в коллекцию INDOCHINE

Коллекция INDOCHINE


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853534616]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
INDOCHINE
Альбом (сингл)
BLACK CITY PARADE
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Black Ouverture, Black City Parade, College Boy, Memoria, L'Air Est Rouge, Wuppertal, Thea Sonata, Europane Ou Le Dernier Bal, Belfast, Nous Demain, Le Messie, Anyway, Traffic Girl, Kill Nico, Salome
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Indochine, Black City Parade (0889853534616) виниловая пластинка

Track List

A1Black Ouverture0:51
A2Black City Parade5:34
A3College Boy4:59
A4Memoria7:14
B1Le Fond De L'Air Est Rouge4:57
B2Wuppertal6:48
B3Thea Sonata5:02
B4Europane Ou Le Dernier Bal4:34
C1Belfast6:05
C2Nous Demain5:56
C3Le Messie5:08
C4Anyway4:04
D1Traffic Girl5:20
D2Kill Nico5:53
D3Salome6:27



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Indochine, Black City Parade (0889853534616) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853534616]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
INDOCHINE
Альбом (сингл)
BLACK CITY PARADE
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Black Ouverture, Black City Parade, College Boy, Memoria, L'Air Est Rouge, Wuppertal, Thea Sonata, Europane Ou Le Dernier Bal, Belfast, Nous Demain, Le Messie, Anyway, Traffic Girl, Kill Nico, Salome
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Black Ouverture0:51
A2Black City Parade5:34
A3College Boy4:59
A4Memoria7:14
B1Le Fond De L'Air Est Rouge4:57
B2Wuppertal6:48
B3Thea Sonata5:02
B4Europane Ou Le Dernier Bal4:34
C1Belfast6:05
C2Nous Demain5:56
C3Le Messie5:08
C4Anyway4:04
D1Traffic Girl5:20
D2Kill Nico5:53
D3Salome6:27


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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