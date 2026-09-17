Indochine, Black City Parade (0889853534616) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
INDOCHINE
Альбом (сингл)
BLACK CITY PARADE
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 165683
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853534616]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
INDOCHINE
Альбом (сингл)
BLACK CITY PARADE
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Black Ouverture, Black City Parade, College Boy, Memoria, L'Air Est Rouge, Wuppertal, Thea Sonata, Europane Ou Le Dernier Bal, Belfast, Nous Demain, Le Messie, Anyway, Traffic Girl, Kill Nico, Salome
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Indochine, Black City Parade (0889853534616) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Black Ouverture
|0:51
|A2
|Black City Parade
|5:34
|A3
|College Boy
|4:59
|A4
|Memoria
|7:14
|B1
|Le Fond De L'Air Est Rouge
|4:57
|B2
|Wuppertal
|6:48
|B3
|Thea Sonata
|5:02
|B4
|Europane Ou Le Dernier Bal
|4:34
|C1
|Belfast
|6:05
|C2
|Nous Demain
|5:56
|C3
|Le Messie
|5:08
|C4
|Anyway
|4:04
|D1
|Traffic Girl
|5:20
|D2
|Kill Nico
|5:53
|D3
|Salome
|6:27
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853534616]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
INDOCHINE
Альбом (сингл)
BLACK CITY PARADE
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Black Ouverture, Black City Parade, College Boy, Memoria, L'Air Est Rouge, Wuppertal, Thea Sonata, Europane Ou Le Dernier Bal, Belfast, Nous Demain, Le Messie, Anyway, Traffic Girl, Kill Nico, Salome
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Black Ouverture
|0:51
|A2
|Black City Parade
|5:34
|A3
|College Boy
|4:59
|A4
|Memoria
|7:14
|B1
|Le Fond De L'Air Est Rouge
|4:57
|B2
|Wuppertal
|6:48
|B3
|Thea Sonata
|5:02
|B4
|Europane Ou Le Dernier Bal
|4:34
|C1
|Belfast
|6:05
|C2
|Nous Demain
|5:56
|C3
|Le Messie
|5:08
|C4
|Anyway
|4:04
|D1
|Traffic Girl
|5:20
|D2
|Kill Nico
|5:53
|D3
|Salome
|6:27
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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