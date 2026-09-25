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Sparks - The Seduction Of Ingmar Bergman (4050538711356) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Sparks - The Seduction Of Ingmar Bergman (4050538711356) виниловая пластинка

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Sparks - The Seduction Of Ingmar Bergman (4050538711356) виниловая пластинка - фото 1
Sparks - The Seduction Of Ingmar Bergman (4050538711356) виниловая пластинка - фото 2
Sparks - The Seduction Of Ingmar Bergman (4050538711356) виниловая пластинка - фото 3
Sparks - The Seduction Of Ingmar Bergman (4050538711356) виниловая пластинка - фото 4
Sparks - The Seduction Of Ingmar Bergman (4050538711356) виниловая пластинка - фото 5
Sparks - The Seduction Of Ingmar Bergman (4050538711356) виниловая пластинка - фото 6
Sparks - The Seduction Of Ingmar Bergman (4050538711356) виниловая пластинка - фото 7
Sparks - The Seduction Of Ingmar Bergman (4050538711356) виниловая пластинка - фото 8
Sparks - The Seduction Of Ingmar Bergman (4050538711356) виниловая пластинка - фото 9
Sparks - The Seduction Of Ingmar Bergman (4050538711356) виниловая пластинка - фото 10
Sparks - The Seduction Of Ingmar Bergman (4050538711356) виниловая пластинка - фото 11
Sparks - The Seduction Of Ingmar Bergman (4050538711356) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Sparks
Альбом (сингл)
The Seduction Of Ingmar Bergman
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sparks - The Seduction Of Ingmar Bergman (4050538711356) виниловая пластинка - фото 1
  • Sparks - The Seduction Of Ingmar Bergman (4050538711356) виниловая пластинка - фото 2
  • Sparks - The Seduction Of Ingmar Bergman (4050538711356) виниловая пластинка - фото 3
  • Sparks - The Seduction Of Ingmar Bergman (4050538711356) виниловая пластинка - фото 4
  • Sparks - The Seduction Of Ingmar Bergman (4050538711356) виниловая пластинка - фото 5
  • Sparks - The Seduction Of Ingmar Bergman (4050538711356) виниловая пластинка - фото 6
  • Sparks - The Seduction Of Ingmar Bergman (4050538711356) виниловая пластинка - фото 7
  • Sparks - The Seduction Of Ingmar Bergman (4050538711356) виниловая пластинка - фото 8
  • Sparks - The Seduction Of Ingmar Bergman (4050538711356) виниловая пластинка - фото 9
  • Sparks - The Seduction Of Ingmar Bergman (4050538711356) виниловая пластинка - фото 10
  • Sparks - The Seduction Of Ingmar Bergman (4050538711356) виниловая пластинка - фото 11
  • Sparks - The Seduction Of Ingmar Bergman (4050538711356) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730470
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Sparks - The Seduction Of Ingmar Bergman (4050538711356) виниловая пластинка
4 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538711356]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Sparks
Альбом (сингл)
The Seduction Of Ingmar Bergman
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
1956 Cannes Film Festival, "I Am Ingmar Bergman", Limo Driver (Welcome To Hollywood), "Here He Is Now", "Mr. Bergman, How Are You?", "He'll Come Round", En Route To The Beverly Hills Hotel, Hollywood Welcoming Committee, "I've Got To Contact Sweden", The Studio Commissary, "I Must Not Be Hasty", "Quiet On The Set", "Why Do You Take That Tone With Me?", Pleasant Hotel Staff, Hollywood Tour Bus, Autograph Hounds, Bergman Ponders Escape, "We've Got To Turn Him 'Round", Escape (Part 1), Escape (Part
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sparks - The Seduction Of Ingmar Bergman (4050538711356) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: 1956 Cannes Film Festival, "I Am Ingmar Bergman", Limo Driver (Welcome To Hollywood), "Here He Is Now", "Mr. Bergman, How Are You?", "He'll Come Round", En Route To The Beverly Hills Hotel, Hollywood Welcoming Committee, "I've Got To Contact Sweden", The Studio Commissary, "I Must Not Be Hasty", "Quiet On The Set", "Why Do You Take That Tone With Me?", Pleasant Hotel Staff, Hollywood Tour Bus, Autograph Hounds, Bergman Ponders Escape, "We've Got To Turn Him 'Round", Escape (Part 1), Escape (Part 2), "Oh My God", Garbo Sings, Almost A Hollywood Ending, "He's Home"

Отзывы о товаре Sparks - The Seduction Of Ingmar Bergman (4050538711356) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538711356]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Sparks
Альбом (сингл)
The Seduction Of Ingmar Bergman
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
1956 Cannes Film Festival, "I Am Ingmar Bergman", Limo Driver (Welcome To Hollywood), "Here He Is Now", "Mr. Bergman, How Are You?", "He'll Come Round", En Route To The Beverly Hills Hotel, Hollywood Welcoming Committee, "I've Got To Contact Sweden", The Studio Commissary, "I Must Not Be Hasty", "Quiet On The Set", "Why Do You Take That Tone With Me?", Pleasant Hotel Staff, Hollywood Tour Bus, Autograph Hounds, Bergman Ponders Escape, "We've Got To Turn Him 'Round", Escape (Part 1), Escape (Part
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: 1956 Cannes Film Festival, "I Am Ingmar Bergman", Limo Driver (Welcome To Hollywood), "Here He Is Now", "Mr. Bergman, How Are You?", "He'll Come Round", En Route To The Beverly Hills Hotel, Hollywood Welcoming Committee, "I've Got To Contact Sweden", The Studio Commissary, "I Must Not Be Hasty", "Quiet On The Set", "Why Do You Take That Tone With Me?", Pleasant Hotel Staff, Hollywood Tour Bus, Autograph Hounds, Bergman Ponders Escape, "We've Got To Turn Him 'Round", Escape (Part 1), Escape (Part 2), "Oh My God", Garbo Sings, Almost A Hollywood Ending, "He's Home"
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sparks - The Seduction Of Ingmar Bergman (4050538711356) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4200 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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