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Santana - Moonflower (Orange) (8719262033467) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Santana - Moonflower (Orange) (8719262033467) виниловая пластинка

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Santana - Moonflower (Orange) (8719262033467) виниловая пластинка - фото 1
Santana - Moonflower (Orange) (8719262033467) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Santana
Альбом (сингл)
Moonflower
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Зарубежный блюз-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Santana - Moonflower (Orange) (8719262033467) виниловая пластинка - фото 1
  • Santana - Moonflower (Orange) (8719262033467) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 890 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695908
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Santana - Moonflower (Orange) (8719262033467) виниловая пластинка
4 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262033467]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Santana
Альбом (сингл)
Moonflower
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Зарубежный блюз-рок
Трек-лист
Dawn / Go Within, Carnaval, Let The Children Play, Jugando, Waiting, Toussaint LOverture Zulu, Bahia, Black Magic Woman, Gypsy Queen, Dance Sister Dance (Baila Mi Hermana), Europa (Earths Cry Heavens Smile), Shes Not There, Flor DLuna (Moonflower), Soul Sacrifice, Head, Hands & Feet (Drum Solo), Morocco, Transcendance, Savor
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Santana - Moonflower (Orange) (8719262033467) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Dawn / Go Within, Carnaval, Let The Children Play, Jugando, Waiting, Toussaint LOverture Zulu, Bahia, Black Magic Woman, Gypsy Queen, Dance Sister Dance (Baila Mi Hermana), Europa (Earths Cry Heavens Smile), Shes Not There, Flor DLuna (Moonflower), Soul Sacrifice, Head, Hands &amp;amp;amp; Feet (Drum Solo), Morocco, Transcendance, Savor



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Santana - Moonflower (Orange) (8719262033467) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262033467]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Santana
Альбом (сингл)
Moonflower
Жанр
Зарубежная поп-музыка, Зарубежный блюз-рок
Трек-лист
Dawn / Go Within, Carnaval, Let The Children Play, Jugando, Waiting, Toussaint LOverture Zulu, Bahia, Black Magic Woman, Gypsy Queen, Dance Sister Dance (Baila Mi Hermana), Europa (Earths Cry Heavens Smile), Shes Not There, Flor DLuna (Moonflower), Soul Sacrifice, Head, Hands & Feet (Drum Solo), Morocco, Transcendance, Savor
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Dawn / Go Within, Carnaval, Let The Children Play, Jugando, Waiting, Toussaint LOverture Zulu, Bahia, Black Magic Woman, Gypsy Queen, Dance Sister Dance (Baila Mi Hermana), Europa (Earths Cry Heavens Smile), Shes Not There, Flor DLuna (Moonflower), Soul Sacrifice, Head, Hands &amp;amp;amp; Feet (Drum Solo), Morocco, Transcendance, Savor


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Santana - Moonflower (Orange) (8719262033467) виниловая пластинка - по цене 4890 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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