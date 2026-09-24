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Autechre - Quaristice (5056818803093) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Autechre - Quaristice (5056818803093) виниловая пластинка

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Autechre - Quaristice (5056818803093) виниловая пластинка - фото 1
Autechre - Quaristice (5056818803093) виниловая пластинка - фото 2
Autechre - Quaristice (5056818803093) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Autechre
Альбом (сингл)
Quaristice
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Autechre - Quaristice (5056818803093) виниловая пластинка - фото 1
  • Autechre - Quaristice (5056818803093) виниловая пластинка - фото 2
  • Autechre - Quaristice (5056818803093) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 470 руб. 
Начислим 176 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721849
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Autechre - Quaristice (5056818803093) виниловая пластинка
5 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warp Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warp Records
Barcode
[5056818803093]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Autechre
Альбом (сингл)
Quaristice
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Altibzz, The Plc, IO, PlyPhon, Perlence, SonDEremawe, Simmm, Paralel Suns, Steels, Tankekern, Rale, Fol3, FwzE, 90101-5I-I, Bnc Castl, Theswere, WNSN, Chenc9, Notwo, Outh9X
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Autechre - Quaristice (5056818803093) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Altibzz, The Plc, IO, PlyPhon, Perlence, SonDEremawe, Simmm, Paralel Suns, Steels, Tankekern, Rale, Fol3, FwzE, 90101-5I-I, Bnc Castl, Theswere, WNSN, Chenc9, Notwo, Outh9X

Отзывы о товаре Autechre - Quaristice (5056818803093) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warp Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warp Records
Barcode
[5056818803093]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Autechre
Альбом (сингл)
Quaristice
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Altibzz, The Plc, IO, PlyPhon, Perlence, SonDEremawe, Simmm, Paralel Suns, Steels, Tankekern, Rale, Fol3, FwzE, 90101-5I-I, Bnc Castl, Theswere, WNSN, Chenc9, Notwo, Outh9X
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Altibzz, The Plc, IO, PlyPhon, Perlence, SonDEremawe, Simmm, Paralel Suns, Steels, Tankekern, Rale, Fol3, FwzE, 90101-5I-I, Bnc Castl, Theswere, WNSN, Chenc9, Notwo, Outh9X
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Autechre - Quaristice (5056818803093) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5470 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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