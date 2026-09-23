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Red Hot Chili Peppers - Return Of The Dream Canteen (coloured) (0093624867388) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Red Hot Chili Peppers - Return Of The Dream Canteen (coloured) (0093624867388) виниловая пластинка

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Red Hot Chili Peppers - Return Of The Dream Canteen (coloured) (0093624867388) виниловая пластинка - фото 1
Red Hot Chili Peppers - Return Of The Dream Canteen (coloured) (0093624867388) виниловая пластинка - фото 2
Red Hot Chili Peppers - Return Of The Dream Canteen (coloured) (0093624867388) виниловая пластинка - фото 3
Red Hot Chili Peppers - Return Of The Dream Canteen (coloured) (0093624867388) виниловая пластинка - фото 4
Red Hot Chili Peppers - Return Of The Dream Canteen (coloured) (0093624867388) виниловая пластинка - фото 5
Red Hot Chili Peppers - Return Of The Dream Canteen (coloured) (0093624867388) виниловая пластинка - фото 6
Red Hot Chili Peppers - Return Of The Dream Canteen (coloured) (0093624867388) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Red Hot Chili Peppers
Альбом (сингл)
RETURN OF THE DREAM CANTEEN
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Red Hot Chili Peppers - Return Of The Dream Canteen (coloured) (0093624867388) виниловая пластинка - фото 1
  • Red Hot Chili Peppers - Return Of The Dream Canteen (coloured) (0093624867388) виниловая пластинка - фото 2
  • Red Hot Chili Peppers - Return Of The Dream Canteen (coloured) (0093624867388) виниловая пластинка - фото 3
  • Red Hot Chili Peppers - Return Of The Dream Canteen (coloured) (0093624867388) виниловая пластинка - фото 4
  • Red Hot Chili Peppers - Return Of The Dream Canteen (coloured) (0093624867388) виниловая пластинка - фото 5
  • Red Hot Chili Peppers - Return Of The Dream Canteen (coloured) (0093624867388) виниловая пластинка - фото 6
  • Red Hot Chili Peppers - Return Of The Dream Canteen (coloured) (0093624867388) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 587714
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Red Hot Chili Peppers - Return Of The Dream Canteen (coloured) (0093624867388) виниловая пластинка
5 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624867388]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Red Hot Chili Peppers
Альбом (сингл)
RETURN OF THE DREAM CANTEEN
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Tippa My Tongue, Peace And Love, Reach Out, Eddie, Fake As Fu@k, Bella, Roulette, My Cigarette, Afterlife, Shoot Me A Smile, Handful, The Drummer, Bag Of Grins, La La La La La La La La, Copperbelly, Carry Me Home, In The Snow
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Red Hot Chili Peppers - Return Of The Dream Canteen (coloured) (0093624867388) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Tippa My Tongue, Peace And Love, Reach Out, Eddie, Fake As Fu@k, Bella, Roulette, My Cigarette, Afterlife, Shoot Me A Smile, Handful, The Drummer, Bag Of Grins, La La La La La La La La, Copperbelly, Carry Me Home, In The Snow



Теги товара: Indie

Отзывы о товаре Red Hot Chili Peppers - Return Of The Dream Canteen (coloured) (0093624867388) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624867388]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Red Hot Chili Peppers
Альбом (сингл)
RETURN OF THE DREAM CANTEEN
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Tippa My Tongue, Peace And Love, Reach Out, Eddie, Fake As Fu@k, Bella, Roulette, My Cigarette, Afterlife, Shoot Me A Smile, Handful, The Drummer, Bag Of Grins, La La La La La La La La, Copperbelly, Carry Me Home, In The Snow
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Tippa My Tongue, Peace And Love, Reach Out, Eddie, Fake As Fu@k, Bella, Roulette, My Cigarette, Afterlife, Shoot Me A Smile, Handful, The Drummer, Bag Of Grins, La La La La La La La La, Copperbelly, Carry Me Home, In The Snow


Теги товара: Indie
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Отзывы


Red Hot Chili Peppers - Return Of The Dream Canteen (coloured) (0093624867388) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5570 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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