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Psychotic Waltz - A Social Grace (coloured) (0196588157318) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Psychotic Waltz - A Social Grace (coloured) (0196588157318) виниловая пластинка

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Psychotic Waltz - A Social Grace (coloured) (0196588157318) виниловая пластинка - фото 1
Psychotic Waltz - A Social Grace (coloured) (0196588157318) виниловая пластинка - фото 2
Psychotic Waltz - A Social Grace (coloured) (0196588157318) виниловая пластинка - фото 3
Psychotic Waltz - A Social Grace (coloured) (0196588157318) виниловая пластинка - фото 4
Psychotic Waltz - A Social Grace (coloured) (0196588157318) виниловая пластинка - фото 5
Psychotic Waltz - A Social Grace (coloured) (0196588157318) виниловая пластинка - фото 6
Psychotic Waltz - A Social Grace (coloured) (0196588157318) виниловая пластинка - фото 7
Psychotic Waltz - A Social Grace (coloured) (0196588157318) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Psychotic Walt
Альбом (сингл)
A Social Grace
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Psychotic Waltz - A Social Grace (coloured) (0196588157318) виниловая пластинка - фото 1
  • Psychotic Waltz - A Social Grace (coloured) (0196588157318) виниловая пластинка - фото 2
  • Psychotic Waltz - A Social Grace (coloured) (0196588157318) виниловая пластинка - фото 3
  • Psychotic Waltz - A Social Grace (coloured) (0196588157318) виниловая пластинка - фото 4
  • Psychotic Waltz - A Social Grace (coloured) (0196588157318) виниловая пластинка - фото 5
  • Psychotic Waltz - A Social Grace (coloured) (0196588157318) виниловая пластинка - фото 6
  • Psychotic Waltz - A Social Grace (coloured) (0196588157318) виниловая пластинка - фото 7
  • Psychotic Waltz - A Social Grace (coloured) (0196588157318) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692333
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Psychotic Waltz - A Social Grace (coloured) (0196588157318) виниловая пластинка
5 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Inside Out Music
Barcode
[0196588157318]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Psychotic Walt
Альбом (сингл)
A Social Grace
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
.and the Devil Cried, Halo of Thorns, Another Prophet Song, Successor, In This Place, I Remember, Sleeping Dogs, I of the Storm, A Psychotic Waltz, Only in a Dream, Spiral Tower, Strange, Nothing
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Psychotic Waltz - A Social Grace (coloured) (0196588157318) виниловая пластинка

Погрузитесь в захватывающий мир прогрессивного рока с переизданием альбома A Social Grace от группы Psychotic Waltz на лимонном цвете в 2LP формате. Этот шедевр музыкального искусства вдохновляет своими глубокими текстами, сложными мелодиями и выдающимися музыкальными аранжировками. Каждый трек на этой пластинке увлечет вас в историю высмеивания общественных проблем, вызывая размышления и призывая к активному восприятию музыки. Готовы купить виниловую пластинку и погрузиться в атмосферу Psychotic Waltzx



Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock

Отзывы о товаре Psychotic Waltz - A Social Grace (coloured) (0196588157318) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Inside Out Music
Barcode
[0196588157318]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Psychotic Walt
Альбом (сингл)
A Social Grace
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
.and the Devil Cried, Halo of Thorns, Another Prophet Song, Successor, In This Place, I Remember, Sleeping Dogs, I of the Storm, A Psychotic Waltz, Only in a Dream, Spiral Tower, Strange, Nothing
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Погрузитесь в захватывающий мир прогрессивного рока с переизданием альбома A Social Grace от группы Psychotic Waltz на лимонном цвете в 2LP формате. Этот шедевр музыкального искусства вдохновляет своими глубокими текстами, сложными мелодиями и выдающимися музыкальными аранжировками. Каждый трек на этой пластинке увлечет вас в историю высмеивания общественных проблем, вызывая размышления и призывая к активному восприятию музыки. Готовы купить виниловую пластинку и погрузиться в атмосферу Psychotic Waltzx


Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Psychotic Waltz - A Social Grace (coloured) (0196588157318) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5570 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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