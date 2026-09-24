Psychotic Waltz - A Social Grace (coloured) (0196588157318) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Psychotic Walt
Альбом (сингл)
A Social Grace
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб.
В наличии
Код товара: 692333
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Характеристики
Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Inside Out Music
Barcode
[0196588157318]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Psychotic Walt
Альбом (сингл)
A Social Grace
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
.and the Devil Cried, Halo of Thorns, Another Prophet Song, Successor, In This Place, I Remember, Sleeping Dogs, I of the Storm, A Psychotic Waltz, Only in a Dream, Spiral Tower, Strange, Nothing
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Psychotic Waltz - A Social Grace (coloured) (0196588157318) виниловая пластинка
Погрузитесь в захватывающий мир прогрессивного рока с переизданием альбома A Social Grace от группы Psychotic Waltz на лимонном цвете в 2LP формате. Этот шедевр музыкального искусства вдохновляет своими глубокими текстами, сложными мелодиями и выдающимися музыкальными аранжировками. Каждый трек на этой пластинке увлечет вас в историю высмеивания общественных проблем, вызывая размышления и призывая к активному восприятию музыки. Готовы купить виниловую пластинку и погрузиться в атмосферу Psychotic Waltzx
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
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Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Inside Out Music
Barcode
[0196588157318]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Psychotic Walt
Альбом (сингл)
A Social Grace
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
.and the Devil Cried, Halo of Thorns, Another Prophet Song, Successor, In This Place, I Remember, Sleeping Dogs, I of the Storm, A Psychotic Waltz, Only in a Dream, Spiral Tower, Strange, Nothing
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Погрузитесь в захватывающий мир прогрессивного рока с переизданием альбома A Social Grace от группы Psychotic Waltz на лимонном цвете в 2LP формате. Этот шедевр музыкального искусства вдохновляет своими глубокими текстами, сложными мелодиями и выдающимися музыкальными аранжировками. Каждый трек на этой пластинке увлечет вас в историю высмеивания общественных проблем, вызывая размышления и призывая к активному восприятию музыки. Готовы купить виниловую пластинку и погрузиться в атмосферу Psychotic Waltzx
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
Psychotic Waltz - A Social Grace (coloured) (0196588157318) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5570 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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