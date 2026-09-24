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Joni Mitchell - Mingus (0603497826704) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Joni Mitchell - Mingus (0603497826704) виниловая пластинка

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Joni Mitchell - Mingus (0603497826704) виниловая пластинка - фото 1
Joni Mitchell - Mingus (0603497826704) виниловая пластинка - фото 2
Joni Mitchell - Mingus (0603497826704) виниловая пластинка - фото 3
Joni Mitchell - Mingus (0603497826704) виниловая пластинка - фото 4
Joni Mitchell - Mingus (0603497826704) виниловая пластинка - фото 5
Joni Mitchell - Mingus (0603497826704) виниловая пластинка - фото 6
Joni Mitchell - Mingus (0603497826704) виниловая пластинка - фото 7
Joni Mitchell - Mingus (0603497826704) виниловая пластинка - фото 8
Joni Mitchell - Mingus (0603497826704) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Joni Mitchell
Альбом (сингл)
Mingus
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Joni Mitchell - Mingus (0603497826704) виниловая пластинка - фото 1
  • Joni Mitchell - Mingus (0603497826704) виниловая пластинка - фото 2
  • Joni Mitchell - Mingus (0603497826704) виниловая пластинка - фото 3
  • Joni Mitchell - Mingus (0603497826704) виниловая пластинка - фото 4
  • Joni Mitchell - Mingus (0603497826704) виниловая пластинка - фото 5
  • Joni Mitchell - Mingus (0603497826704) виниловая пластинка - фото 6
  • Joni Mitchell - Mingus (0603497826704) виниловая пластинка - фото 7
  • Joni Mitchell - Mingus (0603497826704) виниловая пластинка - фото 8
  • Joni Mitchell - Mingus (0603497826704) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 470 руб. 
Начислим 176 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692708
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Joni Mitchell - Mingus (0603497826704) виниловая пластинка
5 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497826704]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Joni Mitchell
Альбом (сингл)
Mingus
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Happy Birthday 1975 (Rap), God Must Be a Boogie Man, Funeral (Rap), A Chair in the Sky, The Wolf That Lives in Lindsey, I S a Muggin (Rap), Sweet Sucker Dance, Coin in the Pocket (Rap), The Dry Cleaner from Des Moines, Lucky (Rap), Goodbye Pork Pie Hat
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Joni Mitchell - Mingus (0603497826704) виниловая пластинка

Mingus — десятый студийный альбом знаменитой канадско-американской певицы и автора песен Джони Митчелл, выпущенный первоначально в 1979 году. Ремастированное переиздание на виниле.. Альбом является совместной работой Митчелл и Чарльза Мингуса. Он был записан за несколько месяцев до и после смерти Мингуса в январе 1979 года и полностью посвящен ему. Альбом является одной из самых экспериментальных и джазовых работ Митчелл. Первоначально Мингус написал шесть композиций («Joni I-VI»), для которых Митчелл написала тексты, три из них были включены в альбом. Включены еще два трека, написанных исключительно Митчелл, наряду с новой версией песни Мингуса «Goodbye Pork Pie Hat», включающей тексты, написанные Митчелл. В дополнение к ним, пять треков с устным текстом (обозначаемых как «рэп») разбросаны по всему альбому.

Отзывы о товаре Joni Mitchell - Mingus (0603497826704) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497826704]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Joni Mitchell
Альбом (сингл)
Mingus
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Happy Birthday 1975 (Rap), God Must Be a Boogie Man, Funeral (Rap), A Chair in the Sky, The Wolf That Lives in Lindsey, I S a Muggin (Rap), Sweet Sucker Dance, Coin in the Pocket (Rap), The Dry Cleaner from Des Moines, Lucky (Rap), Goodbye Pork Pie Hat
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Mingus — десятый студийный альбом знаменитой канадско-американской певицы и автора песен Джони Митчелл, выпущенный первоначально в 1979 году. Ремастированное переиздание на виниле.. Альбом является совместной работой Митчелл и Чарльза Мингуса. Он был записан за несколько месяцев до и после смерти Мингуса в январе 1979 года и полностью посвящен ему. Альбом является одной из самых экспериментальных и джазовых работ Митчелл. Первоначально Мингус написал шесть композиций («Joni I-VI»), для которых Митчелл написала тексты, три из них были включены в альбом. Включены еще два трека, написанных исключительно Митчелл, наряду с новой версией песни Мингуса «Goodbye Pork Pie Hat», включающей тексты, написанные Митчелл. В дополнение к ним, пять треков с устным текстом (обозначаемых как «рэп») разбросаны по всему альбому.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Joni Mitchell - Mingus (0603497826704) виниловая пластинка - по цене 5470 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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