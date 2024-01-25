Black Keys - Delta Kream (0075597916881) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
The Black Keys
Альбом (сингл)
Delta Kream
Жанр
Зарубежный блюз-рок, Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 810 руб.
В наличии
Код товара: 500441
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5 810 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Исполнитель
The Black Keys
Альбом (сингл)
Delta Kream
Жанр
Зарубежный блюз-рок, Indie Rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Black Keys - Delta Kream (0075597916881) виниловая пластинка
Black Keys - Delta Kream (0075597916881) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Исполнитель
The Black Keys
Альбом (сингл)
Delta Kream
Жанр
Зарубежный блюз-рок, Indie Rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Black Keys - Delta Kream (0075597916881) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Двойной альбом "Delta Kream" был выпущен 14 мая 2021 года . Это десятый студийный альбом американского рок-дуэта The Black Keys - кавер-версия блюзовых песен в стиле хилл-кантри . Первоначально альбом вышел в двух вариантах на черном и розовом винилах . Это второй вариант . Пластинка сделана в Германии . Звучание понравилось .
Недостатки:
Двойной альбом , а конверт не разворотный .
Комментарий:
«Мы сделали эту пластинку, чтобы отдать дань уважения традиции блюза в штате Миссисипи, которая повлияла на нас с самого начала " - сказал вокалист группы Дэн Ауэрбах . Для поклонников блюза будет интересно .
Black Keys - Delta Kream (0075597916881) виниловая пластинка - стоимость товара 5810 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Black Keys - Delta Kream (0075597916881) виниловая пластинка
Достоинства:
Двойной альбом "Delta Kream" был выпущен 14 мая 2021 года . Это десятый студийный альбом американского рок-дуэта The Black Keys - кавер-версия блюзовых песен в стиле хилл-кантри . Первоначально альбом вышел в двух вариантах на черном и розовом винилах . Это второй вариант . Пластинка сделана в Германии . Звучание понравилось .
Недостатки:
Двойной альбом , а конверт не разворотный .
Комментарий:
«Мы сделали эту пластинку, чтобы отдать дань уважения традиции блюза в штате Миссисипи, которая повлияла на нас с самого начала " - сказал вокалист группы Дэн Ауэрбах . Для поклонников блюза будет интересно .