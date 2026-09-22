Autechre - Untitled (5056818803086) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Autechre
Альбом (сингл)
Untitled
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 721850
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Характеристики
Бренд
Warp Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warp Records
Barcode
[5056818803086]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Autechre
Альбом (сингл)
Untitled
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
LCC, Ipacial Section, Pro Radii, Augmatic Disport, Iera, Fermium, The Trees, Sublimit
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Autechre - Untitled (5056818803086) виниловая пластинка
«Untilted» — восьмой альбом британского электронного дуэта, выпущенный в 2005 году. Впервые переиздается на виниле с момента своего первоначального релиза. На этом альбоме участники Autechre Шон Бут и Роб Браун продолжили возвращаться к более традиционным ритмам в своей музыке вместо экспериментальных. В отличие от предыдущих альбомов, в его создании не использовалась генеративная музыка. Альбом вошел в UK Dance Albums Chart на 25-м месте и продержался две недели, в UK Independent Albums Chart на 22-м месте в течение одной недели и в US Top Dance Albums Chart на 17-м месте в течение недели.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Warp Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warp Records
Barcode
[5056818803086]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Autechre
Альбом (сингл)
Untitled
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
LCC, Ipacial Section, Pro Radii, Augmatic Disport, Iera, Fermium, The Trees, Sublimit
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
«Untilted» — восьмой альбом британского электронного дуэта, выпущенный в 2005 году. Впервые переиздается на виниле с момента своего первоначального релиза. На этом альбоме участники Autechre Шон Бут и Роб Браун продолжили возвращаться к более традиционным ритмам в своей музыке вместо экспериментальных. В отличие от предыдущих альбомов, в его создании не использовалась генеративная музыка. Альбом вошел в UK Dance Albums Chart на 25-м месте и продержался две недели, в UK Independent Albums Chart на 22-м месте в течение одной недели и в US Top Dance Albums Chart на 17-м месте в течение недели.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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