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Van Morrison - Moving On Skiffle (0602448192288) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Van Morrison - Moving On Skiffle (0602448192288) виниловая пластинка

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Van Morrison - Moving On Skiffle (0602448192288) виниловая пластинка - фото 1
Van Morrison - Moving On Skiffle (0602448192288) виниловая пластинка - фото 2
Van Morrison - Moving On Skiffle (0602448192288) виниловая пластинка - фото 3
Van Morrison - Moving On Skiffle (0602448192288) виниловая пластинка - фото 4
Van Morrison - Moving On Skiffle (0602448192288) виниловая пластинка - фото 5
Van Morrison - Moving On Skiffle (0602448192288) виниловая пластинка - фото 6
Van Morrison - Moving On Skiffle (0602448192288) виниловая пластинка - фото 7
Van Morrison - Moving On Skiffle (0602448192288) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Van Morrison
Альбом (сингл)
Moving On Skiffle
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Van Morrison - Moving On Skiffle (0602448192288) виниловая пластинка - фото 1
  • Van Morrison - Moving On Skiffle (0602448192288) виниловая пластинка - фото 2
  • Van Morrison - Moving On Skiffle (0602448192288) виниловая пластинка - фото 3
  • Van Morrison - Moving On Skiffle (0602448192288) виниловая пластинка - фото 4
  • Van Morrison - Moving On Skiffle (0602448192288) виниловая пластинка - фото 5
  • Van Morrison - Moving On Skiffle (0602448192288) виниловая пластинка - фото 6
  • Van Morrison - Moving On Skiffle (0602448192288) виниловая пластинка - фото 7
  • Van Morrison - Moving On Skiffle (0602448192288) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636494
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Van Morrison - Moving On Skiffle (0602448192288) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Virgin
Barcode
[0602448192288]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Van Morrison
Альбом (сингл)
Moving On Skiffle
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Van Morrison - Moving On Skiffle (0602448192288) виниловая пластинка

Moving On Skiffle - 44-й студийный альбом североирландского певца и автора песен Вана Моррисона, выпущенный 2023 году. Релиз является вторым альбомом Ван Моррисона в жанре Skiffle после его концертного альбома 2000 года The Skiffle Sessions - Live in Belfast 1998. Издание представлено на двойном черном виниле. Ван Моррисон - автор и исполнитель песен из северной Ирландии, который известен своей уникальной рычащей манерой исполнения. Моррисон приобрел известность в середине 1960-х годов как солист североирландской R&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;B группы Them. Его сольная карьера ориентированного на поп-хиты началась под руководством американского продюсера и автора песен Берта Бернса. Восемнадцать его альбомов вошли в топ-40 в Соединенных Штатах, двенадцать из них в период с 1997 по 2017 год. Он получил две премии Грэмми, премию Brit Award 1994 года за выдающийся вклад в музыку, премию Americana Music Lifetime Achievement Award 2017 года за написание песен и был введен в Зал славы рок-н-ролла и Зал славы авторов песен. А в 2016 году он был посвящен в рыцари.

Отзывы о товаре Van Morrison - Moving On Skiffle (0602448192288) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Virgin
Barcode
[0602448192288]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Van Morrison
Альбом (сингл)
Moving On Skiffle
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Moving On Skiffle - 44-й студийный альбом североирландского певца и автора песен Вана Моррисона, выпущенный 2023 году. Релиз является вторым альбомом Ван Моррисона в жанре Skiffle после его концертного альбома 2000 года The Skiffle Sessions - Live in Belfast 1998. Издание представлено на двойном черном виниле. Ван Моррисон - автор и исполнитель песен из северной Ирландии, который известен своей уникальной рычащей манерой исполнения. Моррисон приобрел известность в середине 1960-х годов как солист североирландской R&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;B группы Them. Его сольная карьера ориентированного на поп-хиты началась под руководством американского продюсера и автора песен Берта Бернса. Восемнадцать его альбомов вошли в топ-40 в Соединенных Штатах, двенадцать из них в период с 1997 по 2017 год. Он получил две премии Грэмми, премию Brit Award 1994 года за выдающийся вклад в музыку, премию Americana Music Lifetime Achievement Award 2017 года за написание песен и был введен в Зал славы рок-н-ролла и Зал славы авторов песен. А в 2016 году он был посвящен в рыцари.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Van Morrison - Moving On Skiffle (0602448192288) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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