Top.Mail.Ru
Whitesnake - Greatest Hits: Revisited - Remixed - Remastered - MMXXII (0190296482342) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Whitesnake - Greatest Hits: Revisited - Remixed - Remastered - MMXXII (0190296482342) виниловая пластинка

1 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Whitesnake - Greatest Hits: Revisited - Remixed - Remastered - MMXXII (0190296482342) виниловая пластинка - фото 1
Whitesnake - Greatest Hits: Revisited - Remixed - Remastered - MMXXII (0190296482342) виниловая пластинка - фото 2
Whitesnake - Greatest Hits: Revisited - Remixed - Remastered - MMXXII (0190296482342) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Whitesnake
Альбом (сингл)
MMXXII
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Whitesnake - Greatest Hits: Revisited - Remixed - Remastered - MMXXII (0190296482342) виниловая пластинка - фото 1
  • Whitesnake - Greatest Hits: Revisited - Remixed - Remastered - MMXXII (0190296482342) виниловая пластинка - фото 2
  • Whitesnake - Greatest Hits: Revisited - Remixed - Remastered - MMXXII (0190296482342) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб. 
Начислим 192 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 599111
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Whitesnake - Greatest Hits: Revisited - Remixed - Remastered - MMXXII (0190296482342) виниловая пластинка
5 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296482342]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Whitesnake
Альбом (сингл)
MMXXII
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Still Of The Night, Here I Go Again, Is This Love, Give Me All Your Love, Love Ain't No Stranger, Slide It In, Slow An' Easy, Guilty Of Love, Fool For Your Loving, Judgement Day, The Deeper The Love, Now You're Gone, Sweet Lady Luck, You're Gonna Break My Heart Again, Crying In The Rain, Forevermore
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Whitesnake - Greatest Hits: Revisited - Remixed - Remastered - MMXXII (0190296482342) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Still Of The Night, Here I Go Again, Is This Love, Give Me All Your Love, Love Ain't No Stranger, Slide It In, Slow An' Easy, Guilty Of Love, Fool For Your Loving, Judgement Day, The Deeper The Love, Now You're Gone, Sweet Lady Luck, You're Gonna Break My Heart Again, Crying In The Rain, Forevermore

Отзывы о товаре Whitesnake - Greatest Hits: Revisited - Remixed - Remastered - MMXXII (0190296482342) виниловая пластинка

25.04.2023
сЕРГЕЙ

Достоинства:
Отличный сборник известных композиций в новом исполнении

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Дэвид Ковердэйл , бывший вокалист Deep Purple , со своей группой WHITESNAKE продолжает пересматривать свою мультиплатиновую карьеру. Greatest Hits (Revisited - Remixed – Remastered MMXXII) отличный сборник ремиксов и ремастеров известных песен . Великолепно записанные 16 композиций на двух 180 граммовых пластинках помещены в красивый разворотный конверт . Вроде всё знакомо , но звучит по новому , интересно и с надеждой на продолжение .



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296482342]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Whitesnake
Альбом (сингл)
MMXXII
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Still Of The Night, Here I Go Again, Is This Love, Give Me All Your Love, Love Ain't No Stranger, Slide It In, Slow An' Easy, Guilty Of Love, Fool For Your Loving, Judgement Day, The Deeper The Love, Now You're Gone, Sweet Lady Luck, You're Gonna Break My Heart Again, Crying In The Rain, Forevermore
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Still Of The Night, Here I Go Again, Is This Love, Give Me All Your Love, Love Ain't No Stranger, Slide It In, Slow An' Easy, Guilty Of Love, Fool For Your Loving, Judgement Day, The Deeper The Love, Now You're Gone, Sweet Lady Luck, You're Gonna Break My Heart Again, Crying In The Rain, Forevermore
Самовывоз
Доставка
Отзывы
25.04.2023
сЕРГЕЙ

Достоинства:
Отличный сборник известных композиций в новом исполнении

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Дэвид Ковердэйл , бывший вокалист Deep Purple , со своей группой WHITESNAKE продолжает пересматривать свою мультиплатиновую карьеру. Greatest Hits (Revisited - Remixed – Remastered MMXXII) отличный сборник ремиксов и ремастеров известных песен . Великолепно записанные 16 композиций на двух 180 граммовых пластинках помещены в красивый разворотный конверт . Вроде всё знакомо , но звучит по новому , интересно и с надеждой на продолжение .


Whitesnake - Greatest Hits: Revisited - Remixed - Remastered - MMXXII (0190296482342) виниловая пластинка - стоимость товара 5450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...