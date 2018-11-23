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Lil Peep, Come Over When You'Re Sober, Pt. 1 & Pt. 2 (0190758933719) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Lil Peep, Come Over When You'Re Sober, Pt. 1 & Pt. 2 (0190758933719) виниловая пластинка

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Lil Peep, Come Over When You&#039;Re Sober, Pt. 1 &amp; Pt. 2 (0190758933719) виниловая пластинка - фото 1
Lil Peep, Come Over When You&#039;Re Sober, Pt. 1 &amp; Pt. 2 (0190758933719) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
23.11.2018
Исполнитель
LIL PEEP
Альбом (сингл)
COME OVER WHEN YOURE SOBER, PT. 1 & PT. 2
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lil Peep, Come Over When You&#039;Re Sober, Pt. 1 &amp; Pt. 2 (0190758933719) виниловая пластинка - фото 1
  • Lil Peep, Come Over When You&#039;Re Sober, Pt. 1 &amp; Pt. 2 (0190758933719) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 192117
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Коллекция LIL PEEP
filter_none Товар входит в коллекцию LIL PEEP

Коллекция LIL PEEP


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
1.91E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
23.11.2018
Исполнитель
LIL PEEP
Альбом (сингл)
COME OVER WHEN YOURE SOBER, PT. 1 & PT. 2
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lil Peep, Come Over When You'Re Sober, Pt. 1 & Pt. 2 (0190758933719) виниловая пластинка

Lil Peep, Come Over When You'Re Sober, Pt. 1 & Pt. 2 (0190758933719) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Lil Peep, Come Over When You'Re Sober, Pt. 1 & Pt. 2 (0190758933719) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
1.91E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
23.11.2018
Исполнитель
LIL PEEP
Альбом (сингл)
COME OVER WHEN YOURE SOBER, PT. 1 & PT. 2
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Описание
Lil Peep, Come Over When You'Re Sober, Pt. 1 & Pt. 2 (0190758933719) виниловая пластинка
Самовывоз
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Отзывы


Lil Peep, Come Over When You'Re Sober, Pt. 1 & Pt. 2 (0190758933719) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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