Joe Cocker - The Life Of A Man: The Ultimate Hits 1968 - 2013 (0889853526710) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Joe Cocker
Альбом (сингл)
2013
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 138030
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853526710]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Joe Cocker
Альбом (сингл)
2013
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
With a Little HeMy Friends, Up Where We Belong (feat. Jennifer Warnes), Many Rivers to Cross, You Are So Beautiful, You Can Leave Your Hat On, Delta Lady, The Letter (Live), Cry Me a River (Live), Unchain My Heart, Woman to Woman, The Simple Things, Summer in the City, Fire It Up, Feelin' Alright, Come Together, When the Night Comes, I Come in Peace, Performance
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Joe Cocker - The Life Of A Man: The Ultimate Hits 1968 - 2013 (0889853526710) виниловая пластинка
Track List
|A1
|With a Little Help from My Friends
|A2
|Up Where We Belong Ft. Jennifer Warnes
|A3
|Many Rivers to Cross
|A4
|You Are So Beautiful
|B1
|You Can Leave Your Hat on
|B2
|Delta Lady
|B3
|The Letter (Live)
|B4
|Cry Me A River (Live)
|C1
|Unchain My Heart
|C2
|Woman To Woman
|C3
|The Simple Things
|C4
|Summer In The City
|C5
|Fire It Up
|D1
|Feelin Alright
|D2
|Come Together
|D3
|When The Night Comes
|D4
|I Come In Peace
|D5
|Performance
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853526710]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Joe Cocker
Альбом (сингл)
2013
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
With a Little HeMy Friends, Up Where We Belong (feat. Jennifer Warnes), Many Rivers to Cross, You Are So Beautiful, You Can Leave Your Hat On, Delta Lady, The Letter (Live), Cry Me a River (Live), Unchain My Heart, Woman to Woman, The Simple Things, Summer in the City, Fire It Up, Feelin' Alright, Come Together, When the Night Comes, I Come in Peace, Performance
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|With a Little Help from My Friends
|A2
|Up Where We Belong Ft. Jennifer Warnes
|A3
|Many Rivers to Cross
|A4
|You Are So Beautiful
|B1
|You Can Leave Your Hat on
|B2
|Delta Lady
|B3
|The Letter (Live)
|B4
|Cry Me A River (Live)
|C1
|Unchain My Heart
|C2
|Woman To Woman
|C3
|The Simple Things
|C4
|Summer In The City
|C5
|Fire It Up
|D1
|Feelin Alright
|D2
|Come Together
|D3
|When The Night Comes
|D4
|I Come In Peace
|D5
|Performance
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Joe Cocker - The Life Of A Man: The Ultimate Hits 1968 - 2013 (0889853526710) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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