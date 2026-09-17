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Joe Cocker - The Life Of A Man: The Ultimate Hits 1968 - 2013 (0889853526710) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Joe Cocker - The Life Of A Man: The Ultimate Hits 1968 - 2013 (0889853526710) виниловая пластинка

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Joe Cocker - The Life Of A Man: The Ultimate Hits 1968 - 2013 (0889853526710) виниловая пластинка - фото 1
Joe Cocker - The Life Of A Man: The Ultimate Hits 1968 - 2013 (0889853526710) виниловая пластинка - фото 2
Joe Cocker - The Life Of A Man: The Ultimate Hits 1968 - 2013 (0889853526710) виниловая пластинка - фото 3
Joe Cocker - The Life Of A Man: The Ultimate Hits 1968 - 2013 (0889853526710) виниловая пластинка - фото 4
Joe Cocker - The Life Of A Man: The Ultimate Hits 1968 - 2013 (0889853526710) виниловая пластинка - фото 5
Joe Cocker - The Life Of A Man: The Ultimate Hits 1968 - 2013 (0889853526710) виниловая пластинка - фото 6
Joe Cocker - The Life Of A Man: The Ultimate Hits 1968 - 2013 (0889853526710) виниловая пластинка - фото 7
Joe Cocker - The Life Of A Man: The Ultimate Hits 1968 - 2013 (0889853526710) виниловая пластинка - фото 8
Joe Cocker - The Life Of A Man: The Ultimate Hits 1968 - 2013 (0889853526710) виниловая пластинка - фото 9
Joe Cocker - The Life Of A Man: The Ultimate Hits 1968 - 2013 (0889853526710) виниловая пластинка - фото 10
Joe Cocker - The Life Of A Man: The Ultimate Hits 1968 - 2013 (0889853526710) виниловая пластинка - фото 11
Joe Cocker - The Life Of A Man: The Ultimate Hits 1968 - 2013 (0889853526710) виниловая пластинка - фото 12
Joe Cocker - The Life Of A Man: The Ultimate Hits 1968 - 2013 (0889853526710) виниловая пластинка - фото 13
Joe Cocker - The Life Of A Man: The Ultimate Hits 1968 - 2013 (0889853526710) виниловая пластинка - фото 14
Joe Cocker - The Life Of A Man: The Ultimate Hits 1968 - 2013 (0889853526710) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Joe Cocker
Альбом (сингл)
2013
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Joe Cocker - The Life Of A Man: The Ultimate Hits 1968 - 2013 (0889853526710) виниловая пластинка - фото 1
  • Joe Cocker - The Life Of A Man: The Ultimate Hits 1968 - 2013 (0889853526710) виниловая пластинка - фото 2
  • Joe Cocker - The Life Of A Man: The Ultimate Hits 1968 - 2013 (0889853526710) виниловая пластинка - фото 3
  • Joe Cocker - The Life Of A Man: The Ultimate Hits 1968 - 2013 (0889853526710) виниловая пластинка - фото 4
  • Joe Cocker - The Life Of A Man: The Ultimate Hits 1968 - 2013 (0889853526710) виниловая пластинка - фото 5
  • Joe Cocker - The Life Of A Man: The Ultimate Hits 1968 - 2013 (0889853526710) виниловая пластинка - фото 6
  • Joe Cocker - The Life Of A Man: The Ultimate Hits 1968 - 2013 (0889853526710) виниловая пластинка - фото 7
  • Joe Cocker - The Life Of A Man: The Ultimate Hits 1968 - 2013 (0889853526710) виниловая пластинка - фото 8
  • Joe Cocker - The Life Of A Man: The Ultimate Hits 1968 - 2013 (0889853526710) виниловая пластинка - фото 9
  • Joe Cocker - The Life Of A Man: The Ultimate Hits 1968 - 2013 (0889853526710) виниловая пластинка - фото 10
  • Joe Cocker - The Life Of A Man: The Ultimate Hits 1968 - 2013 (0889853526710) виниловая пластинка - фото 11
  • Joe Cocker - The Life Of A Man: The Ultimate Hits 1968 - 2013 (0889853526710) виниловая пластинка - фото 12
  • Joe Cocker - The Life Of A Man: The Ultimate Hits 1968 - 2013 (0889853526710) виниловая пластинка - фото 13
  • Joe Cocker - The Life Of A Man: The Ultimate Hits 1968 - 2013 (0889853526710) виниловая пластинка - фото 14
  • Joe Cocker - The Life Of A Man: The Ultimate Hits 1968 - 2013 (0889853526710) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 138030
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853526710]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Joe Cocker
Альбом (сингл)
2013
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
With a Little HeMy Friends, Up Where We Belong (feat. Jennifer Warnes), Many Rivers to Cross, You Are So Beautiful, You Can Leave Your Hat On, Delta Lady, The Letter (Live), Cry Me a River (Live), Unchain My Heart, Woman to Woman, The Simple Things, Summer in the City, Fire It Up, Feelin' Alright, Come Together, When the Night Comes, I Come in Peace, Performance
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Joe Cocker - The Life Of A Man: The Ultimate Hits 1968 - 2013 (0889853526710) виниловая пластинка

Track List

A1With a Little Help from My Friends
A2Up Where We Belong Ft. Jennifer Warnes
A3Many Rivers to Cross
A4You Are So Beautiful
B1You Can Leave Your Hat on
B2Delta Lady
B3The Letter (Live)
B4Cry Me A River (Live)
C1Unchain My Heart
C2Woman To Woman
C3The Simple Things
C4Summer In The City
C5Fire It Up
D1Feelin Alright
D2Come Together
D3When The Night Comes
D4I Come In Peace
D5Performance



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Joe Cocker - The Life Of A Man: The Ultimate Hits 1968 - 2013 (0889853526710) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853526710]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Joe Cocker
Альбом (сингл)
2013
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
With a Little HeMy Friends, Up Where We Belong (feat. Jennifer Warnes), Many Rivers to Cross, You Are So Beautiful, You Can Leave Your Hat On, Delta Lady, The Letter (Live), Cry Me a River (Live), Unchain My Heart, Woman to Woman, The Simple Things, Summer in the City, Fire It Up, Feelin' Alright, Come Together, When the Night Comes, I Come in Peace, Performance
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1With a Little Help from My Friends
A2Up Where We Belong Ft. Jennifer Warnes
A3Many Rivers to Cross
A4You Are So Beautiful
B1You Can Leave Your Hat on
B2Delta Lady
B3The Letter (Live)
B4Cry Me A River (Live)
C1Unchain My Heart
C2Woman To Woman
C3The Simple Things
C4Summer In The City
C5Fire It Up
D1Feelin Alright
D2Come Together
D3When The Night Comes
D4I Come In Peace
D5Performance


Теги товара: Поп-музыка
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Отзывы


Joe Cocker - The Life Of A Man: The Ultimate Hits 1968 - 2013 (0889853526710) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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