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Rod Stewart - Fly Me To The Moon... The Great American Songbook Volume V (8719262035157) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Rod Stewart - Fly Me To The Moon... The Great American Songbook Volume V (8719262035157) виниловая пластинка

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Rod Stewart - Fly Me To The Moon... The Great American Songbook Volume V (8719262035157) виниловая пластинка - фото 1
Rod Stewart - Fly Me To The Moon... The Great American Songbook Volume V (8719262035157) виниловая пластинка - фото 2
Rod Stewart - Fly Me To The Moon... The Great American Songbook Volume V (8719262035157) виниловая пластинка - фото 3
Rod Stewart - Fly Me To The Moon... The Great American Songbook Volume V (8719262035157) виниловая пластинка - фото 4
Rod Stewart - Fly Me To The Moon... The Great American Songbook Volume V (8719262035157) виниловая пластинка - фото 5
Rod Stewart - Fly Me To The Moon... The Great American Songbook Volume V (8719262035157) виниловая пластинка - фото 6
Rod Stewart - Fly Me To The Moon... The Great American Songbook Volume V (8719262035157) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Rod Stewart
Альбом (сингл)
Fly Me To The Moon.The Great American Songbook Volume 5
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rod Stewart - Fly Me To The Moon... The Great American Songbook Volume V (8719262035157) виниловая пластинка - фото 1
  • Rod Stewart - Fly Me To The Moon... The Great American Songbook Volume V (8719262035157) виниловая пластинка - фото 2
  • Rod Stewart - Fly Me To The Moon... The Great American Songbook Volume V (8719262035157) виниловая пластинка - фото 3
  • Rod Stewart - Fly Me To The Moon... The Great American Songbook Volume V (8719262035157) виниловая пластинка - фото 4
  • Rod Stewart - Fly Me To The Moon... The Great American Songbook Volume V (8719262035157) виниловая пластинка - фото 5
  • Rod Stewart - Fly Me To The Moon... The Great American Songbook Volume V (8719262035157) виниловая пластинка - фото 6
  • Rod Stewart - Fly Me To The Moon... The Great American Songbook Volume V (8719262035157) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676258
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Rod Stewart - Fly Me To The Moon... The Great American Songbook Volume V (8719262035157) виниловая пластинка
5 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262035157]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Rod Stewart
Альбом (сингл)
Fly Me To The Moon.The Great American Songbook Volume 5
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
That Old Black Magic, Beyond The Sea, Ive Got You Under My Skin, What A Difference A Day Makes, I Get A Kick Out Of You, Ive Got The World On A String, Love Me Or Leave Me, My Foolish Heart, September In The Rain, Fly Me To The Moon, Sunny Side Of The Street, Moon River
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rod Stewart - Fly Me To The Moon... The Great American Songbook Volume V (8719262035157) виниловая пластинка

Погрузитесь в увлекательный мир американских классических песен с виниловой пластинкой Fly Me To The Moon.The Great American Songbook Volume 5 от Rod Stewart. Этот двойной альбом на аудиофильском виниле представляет собой потрясающую коллекцию исполнений от знаменитого исполнителя. Готовы купить эту виниловую пластинку и насладиться звучанием американской классики под аккомпанемент знаменитого Rod Stewartx



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Rod Stewart - Fly Me To The Moon... The Great American Songbook Volume V (8719262035157) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262035157]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Rod Stewart
Альбом (сингл)
Fly Me To The Moon.The Great American Songbook Volume 5
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
That Old Black Magic, Beyond The Sea, Ive Got You Under My Skin, What A Difference A Day Makes, I Get A Kick Out Of You, Ive Got The World On A String, Love Me Or Leave Me, My Foolish Heart, September In The Rain, Fly Me To The Moon, Sunny Side Of The Street, Moon River
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Погрузитесь в увлекательный мир американских классических песен с виниловой пластинкой Fly Me To The Moon.The Great American Songbook Volume 5 от Rod Stewart. Этот двойной альбом на аудиофильском виниле представляет собой потрясающую коллекцию исполнений от знаменитого исполнителя. Готовы купить эту виниловую пластинку и насладиться звучанием американской классики под аккомпанемент знаменитого Rod Stewartx


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Rod Stewart - Fly Me To The Moon... The Great American Songbook Volume V (8719262035157) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5210 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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