Within Temptation - Mother Earth (8719262033498) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Within Temptation
Альбом (сингл)
Mother Earth
Жанр
Зарубежный Sympho Black Metal
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 810 руб.
В наличии
Код товара: 659230
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262033498]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Within Temptation
Альбом (сингл)
Mother Earth
Жанр
Зарубежный Sympho Black Metal
Трек-лист
Mother Earth, Ice Queen, Our Farewell, Caged, The Promise, Never-ending Story, Deceiver of Fools, Intro (Instrumental), Dark Wings, In Perfect Harmony, Deceiver of Fools (Live) Bonus Track, Caged (Live) Bonus Track, Candles (Live) Bonus Track, Ice Queen (Live) Bonus Track
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Within Temptation - Mother Earth (8719262033498) виниловая пластинка
Загадочный и мистический альбом Mother Earth от известной группы Within Temptation теперь доступен на виниле в формате 2LP. Этот потрясающий релиз приглашает вас окунуться в мир завораживающей музыки и глубоких текстов. Каждая нота этого альбома переплетена с эмоциями и мощной энергией, заставляя ваши сердечные струны резонировать в унисон с мелодиями. Насладитесь кристально чистым звучанием винила, который придаст каждой композиции особую теплоту и атмосферу. Погрузитесь в музыкальное путешествие с Within Temptation и дополните свою коллекцию этим удивительным изданием. Не пропустите шанс купить виниловую пластинку и ощутить магию звуков Mother Earth онлайн или офлайн.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262033498]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Within Temptation
Альбом (сингл)
Mother Earth
Жанр
Зарубежный Sympho Black Metal
Трек-лист
Mother Earth, Ice Queen, Our Farewell, Caged, The Promise, Never-ending Story, Deceiver of Fools, Intro (Instrumental), Dark Wings, In Perfect Harmony, Deceiver of Fools (Live) Bonus Track, Caged (Live) Bonus Track, Candles (Live) Bonus Track, Ice Queen (Live) Bonus Track
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Загадочный и мистический альбом Mother Earth от известной группы Within Temptation теперь доступен на виниле в формате 2LP. Этот потрясающий релиз приглашает вас окунуться в мир завораживающей музыки и глубоких текстов. Каждая нота этого альбома переплетена с эмоциями и мощной энергией, заставляя ваши сердечные струны резонировать в унисон с мелодиями. Насладитесь кристально чистым звучанием винила, который придаст каждой композиции особую теплоту и атмосферу. Погрузитесь в музыкальное путешествие с Within Temptation и дополните свою коллекцию этим удивительным изданием. Не пропустите шанс купить виниловую пластинку и ощутить магию звуков Mother Earth онлайн или офлайн.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Within Temptation - Mother Earth (8719262033498) виниловая пластинка - стоимость товара 5810 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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