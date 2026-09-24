Manowar - Hell Of Steel - Best Of (8719262041097) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Manowar
Альбом (сингл)
BEST OF
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 200 руб.
В наличии
Код товара: 717364
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262041097]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Manowar
Альбом (сингл)
BEST OF
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Fighting The World, Kings Of Metal, The Demon's Whip, The Warriors Prayer, Defender, The Crown And The Ring, Blow Your Speakers, Metal Warriors, Black Wind, Fire And Steel, Hail And Kill, The Power Of Thy Sword, Herz Aus Stahl, Kingdom Come, Master Of The Wind
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Manowar - Hell Of Steel - Best Of (8719262041097) виниловая пластинка
Manowar — американская хэви-метал-группа из Оберна, штат Нью-Йорк. Группа, основанная в 1980 году, известна текстами песен, основанными на фэнтези и мифологии, а также многочисленными песнями, воспевающими этот жанр и его целевую аудиторию. В 1984 году группа была включена в Книгу рекордов Гиннесса за самое громкое выступление, которое они с тех пор дважды побили. «The Hell of Steel: Best of Manowar» — сборник, выпущенный в 1994 году лейблом Atlantic Records. Он включает 14 треков с альбомов группы, выпущенных на этом лейбле (Fighting the World, Kings of Metal и The Triumph of Steel). Песня « Herz Aus Stahl » — это немецкая версия их трека « Heart of Steel ». Сборник «The Hell Of Steel» теперь доступен на чёрном виниле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262041097]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Manowar
Альбом (сингл)
BEST OF
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Fighting The World, Kings Of Metal, The Demon's Whip, The Warriors Prayer, Defender, The Crown And The Ring, Blow Your Speakers, Metal Warriors, Black Wind, Fire And Steel, Hail And Kill, The Power Of Thy Sword, Herz Aus Stahl, Kingdom Come, Master Of The Wind
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Manowar — американская хэви-метал-группа из Оберна, штат Нью-Йорк. Группа, основанная в 1980 году, известна текстами песен, основанными на фэнтези и мифологии, а также многочисленными песнями, воспевающими этот жанр и его целевую аудиторию. В 1984 году группа была включена в Книгу рекордов Гиннесса за самое громкое выступление, которое они с тех пор дважды побили. «The Hell of Steel: Best of Manowar» — сборник, выпущенный в 1994 году лейблом Atlantic Records. Он включает 14 треков с альбомов группы, выпущенных на этом лейбле (Fighting the World, Kings of Metal и The Triumph of Steel). Песня « Herz Aus Stahl » — это немецкая версия их трека « Heart of Steel ». Сборник «The Hell Of Steel» теперь доступен на чёрном виниле.
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Manowar - Hell Of Steel - Best Of (8719262041097) виниловая пластинка - стоимость товара 4200 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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